Coronavirus: 5 datos que tenés que tener en cuenta a la hora de comparar países

La cantidad de test a veces está directamente relacionada con la disponibilidad de los mismos. No todos los países tienen la misma cantidad de kits, lo que incide en la cantidad de test que se pueden realizar. A su vez, por la alta demanda de insumos médicos, de bioseguridad y de reactivos para los ensayos, no todos los países cuentan con el mismo nivel de acceso al equipamiento.

La cantidad de casos sospechosos o de contagiados no habla sobre la gravedad de la enfermedad. Eso sí lo dice la cifra de fallecidos. De todas formas, en este dato también incide el nivel sanitario del país y la salud de su población. También las medidas que se hayan tomado para combatir el virus. España superó a China en fallecidos por el coronavirus al alcanzar 3.434 muertes contabilizadas por este virus . Está comprobado que el coronavirus afecta más a quien tiene enfermedades respiratorias, diabetes o cardiopatías, al punto que se ha considerado población de riesgo a dichas personas. También incide el perfil poblacional en cuanto qué tan envejecida está. Hay países con mayor población de más de 65 años que otros. Lo que hay que tener en cuenta es que en comparación con otros virus, como el Sars por ejemplo, la letalidad del nuevo coronavirus es baja, pero dado que es alto el porcentaje de contagios y de personas contagiadas que son asintomáticas, grandes poblaciones quedan infectadas. Los casos más graves entran a hospitalización y, de hacerlo en gran cantidad al mismo tiempo, los sistemas sanitarios colapsan y tienen que seleccionar a qué pacientes priorizar. En este sentido es que los epidemiólogos insisten en "achatar la curva". Esto es, esparcir en el tiempo el ritmo de contagios para que no se produzca una saturación de los servicios sanitarios.

5. Y los asintomáticos

Otro de los factores que inciden en la comparación de casos por países es que una de las características del coronavirus es que en algunas personas no genera síntomas. Estos pacientes asintomáticos al no presentar los signos del virus pueden creer que no tienen el coronavirus y mientras tanto ser vectores de contagio. Al no realizarse el test no son contabilizados. Según cálculos de la Organización Mundial para la salud, el 80% de los infectados tienen síntomas leves o ni siquiera los presenta.