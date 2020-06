Coronavirus: clubes reabrieron con control de temperatura y declaración jurada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Clases con agenda previa, control de temperatura al ingreso, alfombras desinfectantes, alcohol en gel y la firma de una declaración jurada. Con estas medidas, y otras como la utilización de un oxímetro para medir la saturación de oxígeno en sangre, volvieron a abrir ayer los clubes Malvín, Hebraica, Defensor y Bohemios en medio de la pandemia por el coronavirus.

Alejandro Flores, presidente Bohemios, se mostró muy satisfecho por la reapertura del club, aunque aclaró que en esta primera etapa -que será evaluada en dos semanas- no se podrán utilizar los vestuarios ni las piscinas.

“Fundamentalmente nos quedamos muy contentos porque todos los socios se fueron tranquilos, nos felicitaron por todo el protocolo que habíamos armado, se sintieron protegidos y vimos una necesidad de la gente de hacer ejercicio después de más de dos meses. Hubo muy buena recepción. Nosotros agendamos por hora y por especialización: o sea para spinning, pilates, todo lo que son disciplinas que no tengan contacto”, explicó Flores a El País.

“Además de que no haya vestuario, ni piscina, tampoco hay deportes de contacto como por ejemplo voleibol o hándbol. Y ubicamos a las personas a una distancia de entre 4 y 5 metros. Por ejemplo, la clase de spinning, que es la más numerosa, es de 18 personas, se da en el gimnasio A. Allí, las bicicletas están separadas por más de tres metros”, agregó el presidente de Bohemios.

El club pide a sus socios que vayan cambiados, abrigados por el frío de estos días, con tapaboca y toalla.



“Al ingresar se les toma la temperatura, se les hace pasar por la alfombra desinfectadora y se les hace firmar una declaración jurada de que no tienen ningún tipo de síntoma de coronavirus. Y de que tampoco tienen familiares cercanos en cuarentena o con síntomas”, precisó el dirigente.

“Hacemos el tema de la temperatura, el tema de la alfombra higiénica, alcohol en gel obviamente en todos los lugares, la declaración jurada y las clases son de 45 minutos. Tenemos 15 minutos para limpiar absolutamente todo lo que utilizaron, para que entre otro grupo. Y le pedimos a la gente que no se anote en más de dos actividades, porque a veces, sobre todo los más jóvenes, dicen ‘quiero esto y esto’ y te toman tres turnos. La idea es que vaya más gente y no se centralice en tan pocos socios”, explicó Flores.

Sustentabilidad.

Durante la cuarentena y estando cerrados, muchos clubes grandes hicieron importantes descuentos en sus cuotas. Otros, más pequeños, optaron por no cobrar o poner un bono colaboración, para no perder su masa de asociados



“Nosotros fuimos los punta de lanza, los que avisamos hace mucho tiempo que íbamos a abrir el 1° de junio sí o sí, porque era una cuestión de supervivencia; si no abríamos ahora, creo que no abríamos nunca más”, confesó el presidente de Bohemios.

Álvaro Rodríguez, gerente del Club Malvín, dijo a El País que “el primer mes habíamos hecho un 30% de descuento y después, los otros dos meses, un 50%”. Según supo El País, lo mismo hizo el Club Biguá, que reabrió -también con restricciones- hace algunos días.



Rodríguez evaluó como muy positiva la reapertura de ayer. “La verdad es que nos fue espectacular, salió mejor de lo planificado; los socios estaban muy contentos y muy colaborativos, nadie cuestionó absolutamente nada. La verdad que era un ambiente de alegría inusitado”, señaló.

Como el resto de las instituciones, Malvín tuvo una reapertura parcial.



“No se puede utilizar piscina ni vestuario. Tampoco se permite la práctica de deportes federados: o sea fútbol sala, vóleibol, básquetbol, hándbol. Lo que inició fue la parte deportivo-social, como por ejemplo gimnasia o musculación”, explicó Rodríguez.