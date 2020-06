Coronavirus en Cerro Largo: dio negativo segundo test a joven contagiado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se realizó un segundo test al joven que había dado positivo de COVID-19 en Cerro Largo y este dio negativo, según Mariela Anchén, directora Departamental de Salud de Cerro Largo.

Anchén informó a El País que tanto sus contactos cercanos como su familia dieron negativos en el test de COVID-19. A pesar de que el joven dio negativo en este segundo test "seguirá cumpliendo el aislamiento indicado" así como las demás personas que estaban en cuarentena, informó la directora de salud.

Cerro Largo, por lo tanto, no tiene hoy casos activos de coronavirus. "Esto nos alegra y nos obliga a seguir trabajando y mucho ; insistiendo en el uso del tapabocas, el distanciamiento social, evitar aglomeraciones y el lavado frecuente de manos", informó Anchén.

El caso había sido confirmado el 28 de mayo. En su momento, la intendenta de Cerro Largo, Carmen Tort, había manifestado que la preocupación estaba en que el virus "sea de circulación".

De acuerdo a la directora de Salud del departamento, todavía no se pudo encontrar la ruta epidemiológica del caso: "Esa situación nos preocupa porque puede haber personas cursando la enfermedad en forma asintomática o con síntomas leves y no consultar". Por otro lado, Anchén expresó que "no hemos ganado nada, solo estamos sin casos activos pero es necesario estar atentos y no bajar la guardia".