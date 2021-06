Coronavac es efectiva en un 62% para prevenir el nuevo coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó ayer una actualización en los datos de la efectividad de las vacunas utilizadas en Uruguay con respecto a los que se publicaron el 25 de mayo. El informe pasado presentaba datos generales sin discriminar por franja etaria, algo que reclamaron algunos científicos y que ahora se incluyó.

Según el nuevo informe, la vacuna de Sinovac previene contagiarse de COVID-19 en un 64,5% de los casos para los pacientes de entre 18 y 49 años y lo hace en un 61,5% de las veces en pacientes en la franja de 50 a 69. La diferencia en los porcentajes se explica principalmente por la situación del sistema inmune de las personas que tiende a empeorar con los años. Ese patrón se mantiene en los porcentajes para prevenir el ingreso a CTI (94,9% de 18 a 49 y 92,2% de 50 a 69) y la muerte (95,3% de 18 a 49 y 95,2% de 50 a 69).



El informe se realizó a partir de las 957.731 personas que para el 1° de junio estaban vacunadas con las dos dosis desde hacía ya más de dos semanas.

Con respecto a la vacuna de Pfizer, el estudio del MSP agrega que el porcentaje de efectividad en reducir los casos fue de 78% con esta vacuna, mientras que la reducción de CTI superó el 94% y se obtuvo la misma cifra para los fallecimientos. El informe aclara que no se incluyó a la población de entre 70 y 79 años en la investigación porque todavía no habían cumplido los días necesarios para la inmunización a la fecha. Estos datos de efectividad corresponden únicamente, señala el documento, a los pacientes mayores de 80 años.

En cuanto al personal de la salud, el trabajo destaca que se redujeron los contagios de la enfermedad en un 66% con Sinovac y un 78,2% con Pfizer. A pesar de que la mayoría del personal sanitario recibió Pfizer, hay un porcentaje al que se le administró la de Sinovac de acuerdo a su franja etaria. En este sentido, el informe da cuenta de que la vacuna de Pfizer tuvo una efectividad del 100% en prevenir la muerte para esa población y el mismo porcentaje se consiguió con la de Sinovac.

Vacuna de Pfizer. Foto: Estefanía Leal

El ministerio destaca que se trata de “resultados preliminares” y que “deben interpretarse cautelosamente”. Además, se menciona allí que el equipo de investigación de la cartera está desarrollando “análisis estadísticos multivariados para integrar información demográfica y pertenencia a grupos de riesgo”.



Reducción de la mortalidad.

El Grupo de Modelos y Ciencia de Datos perteneciente al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) también publicó ayer un nuevo informe. Este, a diferencia del emitido por el MSP, da cuenta de la reducción de la mortalidad por vacunas en infectados con COVID-19. Allí no se excluye a las personas que no finalizaron su proceso de inmunización, como sí sucede en el estudio de la cartera.

En total, el GACH estudió el efecto de la vacunación en 87.822 personas. Se incluyó a los siguientes grupos: no vacunados e infectados entre 1° de marzo y el 13 de abril, vacunados con diagnóstico de COVID-19 dentro de los primeros 20 días posteriores a la primera dosis y vacunados con diagnóstico de COVID-19 luego de los 20 días de haber recibido la primera dosis.



En la franja de 31 a 50 años, el estudio concluye que hubo una “reducción significativa de la mortalidad en el grupo de infectados luego de 20 días de la primera dosis” pasando del 0,3% en el grupo no vacunado al 0% en el que recibió la vacuna. En la franja de 51a 70 años la comparación es mayor porque falleció el 0,8% de los vacunados, mientras lo hizo 4,5% en el grupo no vacunado. En mayores de 80 años se da la “reducción más significativa del porcentaje de fallecidos luego de 20 días de la primera dosis”: murió el 5,8% de los vacunados y el 32,5% de los no vacunados.

El informe, aunque no da datos porcentuales para cada vacuna, sí destaca que los “datos parecerían indicar que las dosis de Pfizer podrían estar proporcionando un efecto levemente superior respecto a la de Sinovac, en términos de prevención de mortalidad, para las franjas evaluadas”.