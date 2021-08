Consultas e ingresos de niños con infecciones respiratorias se duplicaron, dijo Galiana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo a El País que "se han duplicado las consultas" en emergencia pediátrica por el virus respiratorio sinicital o sincicial (VRS) y se ha duplicado también "el número de ingresos por día” en comparación a lo que ocurría un mes atrás con las infecciones respiratorias en niños de nuestro país. Pero “más que preocupar” a los médicos, Galiana dijo que el tema “ocupa” la atención de los profesionales de la salud.

El experto explicó que no existe un número fijo de casos de VRS, pero dijo que “han aumentado las consultas y han aumentado los ingresos vinculados fundamentalmente a infecciones respiratorias virales en donde predomina el VRS”.



Galiana sostuvo que esto ha ocurrido a nivel público, pero también en todos los niveles privados. “Esto ocurre en todas las áreas de la salud”, agregó.



“Es el virus que habitualmente produce infecciones en los meses fríos”, dijo y afirmó que “es el virus habitual que produce picos de infección respiratoria, ausentismo escolar, ausentismo en las guarderías”. “Es el virus más frecuente”, sostuvo.

Los síntomas del VRS clásico son el moco, la rinitis, la tos, y en algunos casos dolor de garganta, fiebre. Sin embargo, al ser consultado sobre cómo se podría diferenciar estos síntomas a los del COVID, Galiana dijo que “clínicamente no hay una clara diferencia”. “Esto es más un aspecto epidemiológico. Cuando predomina un virus y todos tienen los mismos síntomas ya se sabe que es ese virus”, explicó y agregó que si uno quisiera saber qué virus es, tendría que hacerse un test que lo revele.



Además explicó que no hay una edad específica en la que se desarrolle este virus y dijo que puede hacerse presente en personas de todas las edades, “en adultos, en niños y en niños más pequeños”. “El problema es cuando, además, eso ocurre en un niño recién nacido o en un pretérmino. Allí es cuando puede haber una bronquiolitis, que puede ser un cuadro más o menos severo”.

Sobre los tratamientos, Galiana explicó que “no hay una medicación específica” para tratar el virus y dijo que lo que se hace habitualmente es tratarla “desde el punto de vista fisiopatológico: se le permite que respire lo mejor posible, se le da el alimento de forma fraccionada”, sostuvo.



Al ser consultado sobre cómo podría incidir en este escenario la circulación comunitaria de la variante Delta, el pediatra infectólogo dijo: “Por lo menos en los aspectos pediátricos no tenemos un importante número de coronavirus. En este momento, los números de casos de coronavirus por ahora se mantienen bajos. No sabemos si son o no son Delta porque esos son estudios que lleva más de 10, 15 días o un mes, saber qué variante dentro de los coronavirus ha habido”.

“No tenemos un número importante de ingresos por coronavirus en pediatría. El agente infeccioso que predomina en este momento en los niños, sin lugar a dudas es el VRS”, agregó.



En ese sentido, el experto remarcó que "lo más importante para que no haya diseminación del COVID es que los adultos que rodean a esos niños estén todos vacunados con la vacuna del COVID". "Esto permite evitar que progresen las variantes más complicadas como lo es la Delta", concluyó.