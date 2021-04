Cónclave del GACH en el peor momento de la pandemia en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A casi un año de ser convocados por el gobierno, los más de 50 miembros del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), se reunirán hoy para evaluar la nueva situación sanitaria del país, tras registrarse un récord en el número de los infectados y fallecidos por el coronavirus.

La intención de los médicos, científicos, ingenieros y matemáticos, entre otros profesionales, es “estudiar el avance de la pandemia en todos los sectores” de actividad, e incluso no se descarta que al igual que ocurrió en febrero, se planteen una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo.

Algunos de sus integrantes manifestaron a El País su preocupación por el avance de la pandemia, sobre todo porque desde hace días que es posible identificar los primeros signos de “sobrecarga” del sistema de salud. De hecho, este será uno de los temas centrales de la convocatoria que se realizará esta tarde por Zoom.

Fuentes médicas aseguraron a El País que presentarán diversos datos sobre el “riesgo de saturación” del sistema asistencial, entre los que destaca la situación de las camas de terapia intensiva. “Queremos escuchar cuál es la situación de los CTI porque nos preocupa”, señaló a El País, un miembro del GACH, que no se dedica a esa área.

Para ello, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) ofreció a sus representantes en el grupo una serie de datos para que puedan ser utilizados en su exposición, muchos de ellos, identificando la “avalancha de problemas” en las salas de terapia intensiva, como la “falta de recursos”, el stock de fármacos y “el tema del oxígeno”, indicaron desde la sociedad científica a El País.

Este sábado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) pidió en un documento dirigido a las direcciones técnicas de las instituciones de la salud, “cuidar el stock de oxígeno medicinal” utilizado para tratar pacientes con coronavirus.



Pero estos no serán los únicos temas del encuentro: la movilidad, el avance de la campaña de vacunación y el cumplimiento o no de las medidas del Poder Ejecutivo, también estarán sobre la mesa.

Pasos a seguir

Además, miembros del GACH adelantaron a El País que también pretenden establecer cuáles serán “los pasos a seguir del equipo”, de aquí en adelante. En esto coincidieron tres fuentes de la salud, consultadas ayer a la noche, que se mostraron insatisfechas con que no se tomen en cuenta todas las recomendaciones que realiza el GACH.

El 7 de febrero, en momentos en que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informaba que había 5.845 activos (hoy hay 32.903), el GACH sugirió al gobierno un conjunto de medidas.

Hubo nueve recomendaciones que el Poder Ejecutivo desestimó a mediados de marzo y que se detallan a continuación: suspensión de eventos sociales, reducción de las reuniones sociales solo a convivientes, cierre de gimnasios, suspensión de torneos deportivos profesionales, suspensión de clases en educación no formal y considerar la suspensión en Secundaria, teletrabajo en públicos y privados no esenciales, cierre de toda oficina de atención al público no esencial, restricción aún más en el ingreso al país y reducción del tiempo de permanencia en bares y restaurantes a entre 60 y 90 minutos.

Con el aumento de los contagios, algunas de estas medidas fueron adoptadas posteriormente por el Poder Ejecutivo, e incluso varias rigen en la actualidad. En este mismo informe, el GACH señaló que sus recomendaciones “consisten en la aplicación de diferentes disposiciones o intervenciones de salud pública, dado que la evidencia existente demuestra que son cruciales para contener la transmisión de la epidemia y reducir la morbimortalidad por esa enfermedad; así como mitigar su impacto”.

En todos los casos consultados, integrantes del GACH señalaron que hoy, más que nunca, la productividad del equipo (relacionada a la elaboración de informes) debe ser la misma o incluso mayor, debido al estado de la pandemia.

En febrero, en diálogo con radio Sarandí, el coordinador del Área de Datos del GACH, Fernando Paganini, señaló que varios de los integrantes del grupo ya comenzaban a conversar sobre la fecha prevista para que el grupo deje de trabajar. El matemático señaló que este panorama podría darse “cuando esté encaminada la vacunación, que es un poco la perspectiva de solución del tema”, y los casos disminuyan. Y agregó: “Continuamos en la medida en que estamos en emergencia, pero una vez alcanzado ese punto se reduciría el rol que estamos teniendo”, explicó el coordinador del GACH.

Fallece un trabajador de la salud

Este domingo falleció por COVID-19 un trabajador de la salud que cumplía funciones en el área de emergencias móviles del SEMM, de acuerdo a fuentes consultadas por El País. Se trata del octavo funcionario que fallece a causa del virus. Para recordarlo, sus compañeros hicieron sonar sus sirenas a la hora 18 de ayer. La noticia fue difundida por la red de sindicatos de Trabajadores de las Emergencias Móviles.

Según datos divulgados anoche por el Sinae, hasta ayer se contagiaron de COVID-19. 5.761 trabajadores de la salud, 704 se encuentran cursando la enfermedad y 5.049 ya se recuperaron.

La situación preocupa a los gremios médicos y no médicos que vienen reclamando un aumento de las medidas de protección para el personal de salud que se encuentra en el frente de batalla contra el virus.



Incluso, distintos sindicatos como la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) o la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) han solicitado al gobierno agilizar la campaña de vacunación, dado que hay trabajadores que aún esperan su primera dosis.