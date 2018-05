Comenzó la vacunación antigripal: todo lo que tiene que saber antes de recibir la nueva dosis

La campaña de vacunación antigripal empezó hoy miércoles 9 de mayo.

La vacunación es gratuita y las dosis se pueden recibir en los puestos de vacunación públicos y privados de todo el país. Para vacunarse, la persona no necesita presentar receta médica.



Una vez que se vacuna, queda registrado en el Sistema Informático de Vacunas, por lo que no es necesario entregar sticker ni carné, como se hacía hasta ahora.



La vacuna antigripal de la temporada 2018 contiene tres cepas inactivadas de virus influenza, formulada según la recomendación de la OMS para este invierno en el hemisferio sur:

-A/Michigan/45/2015(H1N1)

-A/Singapore/INFIMH- 16019/2016(H3N2)

- B/Phuket/3073/2013.

El MSP recomienda vacunarse a:

Si bien cualquier persona que no presente contraindicaciones puede vacunarse, está especialmente recomendada a:



− mujeres embarazadas (cualquier etapa del embarazo) durante el período de la campaña (puede administrarse junto a la vacuna triple bacteriana).



− mujeres durante los primeros 6 meses post-parto, promoviendo la vacunación de las puérperas previo al alta de la maternidad (puede administrarse junto a vacuna triple bacteriana si ésta no se recibió antes).



− personal de la salud, incluidos estudiantes de todas las áreas salud y cuidadores o acompañantes de enfermos.



− niños de 6 meses a 4 años de edad inclusive.



− personas de 65 y más años de edad.



− personal de servicios esenciales: policías, bomberos y militares.



− personal de avícolas y criaderos de aves de corral.



− personas de 5 años y más con enfermedades crónicas, priorizando los

portadores de las siguientes patologías: EPOC, enfisema y asma moderada a severa; Obesidad severa: Índice de Masa Corporal igual o mayor a

40; Cardiopatías: cardiopatías congénitas, cardiopatía reumática

y cardiopatía isquémica; Diabetes insulinodependiente con co-morbilidad asociada: cardiopatía, nefropatía, neuropatía, etc; Personas inmunocomprometidas: pacientes con VIH, neoplasias, enfermedades renales o hepáticas crónicas, uso prolongado de medicamentos inmunosupresores. Se incluyen las personas convivientes con estos pacientes; Enfermedades hematológicas; Enfermedades neuromusculares severas que impidan un manejo adecuado de las secreciones; Se incluyen también niños o adolescentes que han recibido terapia

con ácido acetilsalicílico y puedan desarrollar el Síndrome de Reye

luego de la infección por el virus de la influenza.

RELACIONADAS Vacunas evitarán gripe recién a partir de junio By EL PAIS Vacunas evitarán gripe recién a partir de junio Vacunas evitarán gripe recién a partir de junio Llegaron al país las 600 mil dosis de vacunas contra la gripe By Bruno Scelza Llegaron al país las 600 mil dosis de vacunas contra la gripe Llegaron al país las 600 mil dosis de vacunas contra la gripe

Contraindicaciones y precauciones:

La vacuna antigripal no debe sumistrarse a:



- menores de 6 meses de edad.

- personas con alergia comprobada al huevo.

- personas con alergia comprobada frente a algún componente de la vacuna

(ovoalbumina, proteínas de pollo, neomicina, formladehido, oxtocinol 9, tiomersal) o anafilaxia previa a cualquier vacuna de la gripe.

Hay que tomar precauciones en los siguientes casos:



En personas con Síndrome de Guillain Barre o que lo hayan padecido en las 6 semanas posteriores a la administración de una dosis de vacuna antigripal, en inmunodeprimidos y portadores de trastornos de la coagulación, se aconseja consultar previamente al médico.



En el caso de enfermedad febril en curso debe postergarse su administración.



No constituyen contraindicaciones y pueden vacunarse aquellas personas en las siguientes situaciones:

• Infecciones de las vías aéreas superiores.

• Asma u otras manifestaciones atópicas.

• Nacimiento prematuro o historia de ictericia al nacimiento.

• Historia familiar de convulsiones.

• Tratamiento con antibióticos o tratamiento con corticoides a bajas dosis o de uso.

• Enfermedades crónicas.

• Enfermedades neurológicas no evolutivas: parálisis cerebral, entre otras

• Personas portadores de Síndrome de Down.

¿Dónde puedo vacunarme?

Cualquier persona puede vacunarse en los hospitales públicos o mutualistas privadas del país, incluso sin ser socio de la misma. Las dosis también están disponibles en las policlínicas municipales.



El MSP irá a vacunar a los adultos mayores que viven en los residenciales y a empresas puntuales que brindan la posibilidad a los empleados de recibir la dosis su lugar de trabajo.

También habrá puestos móviles en distintos puntos del país.

Estos son los horarios de las policlínicas municipales:

Barrio Sur (Av. Gonzalo Ramírez 1270)

Lunes a jueves de 9.00 a 11.00 horas.

Luisa Tiraparé (Av. Uruguay 1936)

Lunes a viernes de 12.00 a 16.00 horas.

Martes, jueves y viernes de 8.30 a 11.30 horas.

Buceo (Av. Santiago Rivas 1500)

Lunes y miércoles de 12.00 a 15.30 horas.

Viernes de 8.00 a 11.30 horas.



Dr. Juan José Crottogini (Marsella 2738)

Lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 11.30 horas.

Dra. Irma Gentile Ramos (Altamirano y Luis Alberto de Herrera)

Lunes a viernes de 13.30 a 16.00 horas.

Casabó (Charcas 1268)

Lunes y miércoles de 12.00 a 14.30 horas.

Jueves y viernes de 9.00 a 14.00 horas.

La Paloma (Cno. de Las Tropas 4556)

Lunes a viernes de 8.30 a 12.00 horas.

La Teja (Av. Carlos María Ramírez 881)

Lunes, miércoles y viernes de 8.15 a 13.00 horas.

Lavalleja (Soria 1243)

Lunes a viernes de 12.30 a 16.00 horas.

Parque Bellán (Av. Agraciada 4241)

Martes de 8.30 a 13.00 horas.

Paso de la Arena (Cno. Tomkinson 2459)

Lunes de 8.00 a 12.00 horas.

Miércoles y jueves de 8.00 a 10.00 horas.

Colón (Av. Gral. Eugenio Garzón 2101)

Lunes a viernes de 8.00 a 12.00 horas.

Aquiles Lanza (Iquique 820, entre Arika y Emancipación)

Lunes a viernes de 9.00 a 12.00 horas.

Punta de Rieles (Cno. Maldonado 6870)

Lunes a viernes de 7.30 a 12.00 horas.

Casavalle (Dr. José Martirené y Cno. Gral. Leandro Gómez)

Lunes, martes, jueves y viernes de 7.30 a 12.00 horas.

Yucatán (Tomás Claramunt 3749)

Lunes a viernes de 11.00 a 16.30 horas.

Inve 16 (Hipólito Yrigoyen 2069)

Lunes a viernes de 8.00 a 10.30 horas.

Giraldez (Camino al Faro 6294)

Lunes a viernes de 7.00 a 12.00 horas.

Zully Sánchez (Aparicio Saravia 4579)

Viernes de 8.30 a 10.30 horas.