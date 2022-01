Colectivo de familias binacionales elevó solicitud al gobierno uruguayo para que no pida PCR a argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de que Argentina anunció este miércoles que ya no exigirá a sus ciudadanos ni a extranjeros de un país limítrofe tener un test PCR con un resultado negativo para ingresar al país, un colectivo de familias binacionales elevó un pedido al gobierno uruguayo para que se tomen medidas similares.

Según supo El País, la organización que nuclea a más de 500 familia envío una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para solicitar “un trato similar en Uruguay” con respecto a la flexibilización de los requisitos de ingreso.



“Lo que planteamos es que las personas con el esquema de vacunación completo puedan tener la posibilidad de circular libremente en la frontera, pero el que no, que tenga un PCR negativo”, indicó el representante del colectivo, Oscar Garre. Actualmente Uruguay no permite que ningún ciudadano ingrese sin un resultado negativo, excepto aquellos que se contagien en el exterior y que pueden ingresar con el alta médica o siendo positivos siempre que lo hagan en su vehículo propio, tal como se estableció en un decreto reciente.



En este sentido, la medida que tomó Argentina “acorta el camino difícil” que tienen las familias binacionales, según Garre, y “es una buena oportunidad para hacer algo similar”.



La mayoría de las familias binacionales que sufrieron las consecuencias de la separación por la pandemia se ubican al noroeste del país, en los departamentos de Salto, Río Negro y Paysandú. Consultado al respecto, el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que “en algún momento se va a poder cruzar simplemente con la constancia de vacunación”, porque “se va a ir evolucionando hacia ahí” y “es algo totalmente razonable”, pero aclaró que aún no hay planes desde la intendencia para realizar esto.

“De todas maneras, hay que ir analizando el impacto en las economías locales que va a tener la medida, dado que la diferencia de precios entre Uruguay y Argentina es la mayor en 15 años con casi un 70% entre los países”, sostuvo Lima. Según el intendente, sería “inevitable” que los uruguayos cruzaran “a hacer el surtido o a llenar el tanque” si no hay “una medida concreta” para fijar “precios de frontera” en el caso de que se termine con los PCR.



De todas maneras, desde el colectivo de familias binacionales creen que los motivos para terminar con el requisito son “estrictamente humanitarios” y advierten que están “muy lejos de (tener) fines comerciales”.



Garre explicó: “Hay decenas de jóvenes que estudian en la ciudad de Concordia, por ejemplo, pero viven en Salto. Cuando se retomen las clases de forma presencial, muchos tendrán que alquilar algo allá si no se termina con el requisito”.

Por su parte, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, dijo que le consta que, por el momento, el resultado negativo de PCR como requisito para ingresar a Uruguay “no se negocia”. Las autoridades de la salud, en tanto, no se han manifestado al respecto.



Según Lafluf, en tanto, “es posible” que en las próximas semanas se habilite un centro de testeo en el puente de Fray Bentos para facilitar el diagnóstico a quienes crucen.



En Uruguay el test de PCR tiene un costo cercano a los US$ 100 en la mayoría de los laboratorios privados.