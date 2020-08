Cohen: "Va a llegar el momento en que podamos ampliar la cantidad de horas" en escuelas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El doctor integrante del equipo de científicos que asesora a Presidencia, Henry Cohen, dijo esta mañana en radio Sarandí que no se descarta la extensión horaria en las escuelas en la medida que se analice la progresiva marcha de la pandemia.

"Hace 2 o 3 semanas nos pusimos de acuerdo en que recomendábamos ampliar el número de días, pero todavía no la cantidad de horas por día, seguramente en esa progresividad que hablamos se va a llegar el momento en que podamos ampliar la cantidad de horas", dijo Cohen a Las Cosas en su Sitio.



"Con los niños menores a 10 años tenemos menos riesgo, pero seguimos diciendo que por suerte hasta el día de hoy no hubo un menor de 35 años internado", puntualizó.

"Mientras no tengamos luces rojas verdaderas vamos a seguir con este sistema de analizar de forma progresiva las actividades y dar nuestra opinión", insistió.

Robert Silva, presidente del Codicen, dijo en una entrevista publicada el fin de semana en El País que espera que se vuelva a la obligatoriedad "cuanto antes, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita". Consultado sobre si eso implicaba en un horario normal dijo: "También. Lo que nos afecta en los públicos es el espacio físico. Se pudo hacer en las escuelas rurales porque tienen una realidad edilicia distinta: tenían más de 50.000 estudiantes y ahora tienen unos 16.000". Lo que sí descartó fue la posibilidad de recortar vacaciones para recuperar tiempo perdido: "No, no tenemos mucho margen de acción porque las clases terminan en diciembre. La excepción son los bachilleratos en los que, lo más seguro, se podrá terminar después".



El científico Cohen se también a las movilizaciones registradas en las últimas semanas en las que se denunció que no guardaban las medidas para evitar contagios de coronavirus. "Los uruguayos aflojamos, tiene su lógica, pero hay cosas que no podemos dar ventaja: si vamos a juntarnos para decir lo que pensamos, tenemos también que dar el ejemplo de la distancia, el tapabocas, de no gritar si podemos decir lo mismo por una pancarta o una grabación, si podemos limitarlo en un tiempo está mejor; tenemos que buscar la manera en las cuales se mantengan todas las libertades porque en Uruguay no se ha limitado ninguna libertad de expresión, pero en esa libertad responsable de no enfermarnos más"., dijo en radio Sarandí.



Cohen también se refirió a los brotes ocurridos en la frontera. "La frontera es una debilidad propia del Uruguay, siempre supimos que así iba a ser. Hasta el día de hoy nos ha ido bastante bien. (...) Se han podido identificar los brotes y eso ha permitido controlarlos muy bien. El gobierno contrató 50 rastreadores más y eso nos permite seguir siendo optimistas de que la capacidad de rastreo va a poder seguir siendo suficiente".



Consultado al respecto de los movimientos anti-ciencia, Cohen celebró que en Uruguay no hayan sido "tan fuertes". "En algunos países ha sido tremendo, ponen en riesgo una mayor posibilidad de brotes; en Uruguay no llega al riesgo de decir van a ser más fuertes que la opinión mayoritaria que es sí a la ciencia, seguir avanzando y sacar de lado lo que no esta demostrado".