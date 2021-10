Cohen sobre suba de casos: "Es preocupante, vamos a ver cómo evoluciona"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque en los últimos meses el número de personas con coronavirus se ha mantenido estable, el martes y el miércoles de esta semana se registró un aumento de casos con más de 250 diarios, hecho que "preocupa" a autoridades y expertos

Así lo explicó Henry Cohen, quien fue coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) durante el tiempo que estuvo en funcionamiento. "Hemos pasado un par de meses con cifras muy buenas, si bien es cierto que los dos últimos días estamos más preocupados", expresó en diálogo con Informativo Sarandí.



"Es preocupante, vamos a ver cómo evolucionan estas cosas, estuve viendo que hay algunos focos en diferentes lugares del interior del país", dijo y agregó: "Yo creo que hoy la estrategia Tetris (testear, rastrear y aislar) está funcionando bien, porque algún foco que hubo se pudo reducir rápidamente", indicó.

Al igual que lo dicho por el presidente Luis Lacalle Pou, Cohen consideró que la situación que se presenta ahora no es la misma que la que ocurría hace un año, "cuando todo el sistema estaba bajo tensión y era más difícil seguirlo".



"Ahora está más fresco, más descansado y estoy seguro que el ministerio (de Salud Pública) debe haber tomado algunas estrategias para poder tener un tetris mayor que 200 casos", respondió luego de ser consultado respecto a la capacidad de respuesta, la que se entendía que era adecuada hasta los 200 casos.



Asimismo, Cohen indicó que también es importante observar la cantidad de personas que se encuentran en cuidados intensivos y el número de fallecidos diarios por COVID-19 en el país. "Indudablemente no es alta todavía, espero que no lo sea, y eso es gracias a la vacunación".



En ese sentido, Cohen recordó que actualmente un 75% de la población está vacunado con las dos dosis y expresó que "el país está avanzando hacia nuevas etapas en las cuales la población que así lo desee va a estar protegida con la vacuna".



Por otra parte, el ex coordinador del GACH habló sobre los cambios en los comportamientos de las personas pasado un año de la llegada del coronavirus y con una disminución en las cifras.



"Puede ser que en cierto grado se haya bajado la guardia, pero en realidad lo que pasa es que tenemos más actividades y más movilidad", dijo. "Es normal y es bueno que haya más actividades, porque el país ha respondido muy bien y hemos pasado los últimos meses con cifras muy buenas", dijo.



El aumento de los casos de los últimos dos días alarmó a las autoridades en el marco de una apertura total de fronteras pensada para este lunes. En ese sentido Lacalle Pou indicó que le llegaron los reportes de brotes en Lavalleja, uno en Maldonado y uno en Colonia y aseguró que en todos ya se encuentran trabajando.



Este aumento generó además que se decidiera dejar en suspenso el análisis que se llevaba adelante para levantar la emergencia sanitaria. "Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando", dijo.