Claves, diagnóstico y abordaje de la enfermedad celíaca

La enfermedad celíaca (EC) es una patología multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles. Para hablar del tema y dar detalles acerca de las investigaciones que hay al respecto, el diagnóstico y las cifras mundiales, el gastroenterólogo y pediatra Claudio Iglesias estuvo presente en una nueva entrega de Calidad de Vida de El País.

El profesional, que es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Pereira Rossell, comenzó explicando que la enfermedad celíaca es aquella que padecen los pacientes que tienen una intolerancia permanente al gluten, que está presente en el trigo, la cebada, el centeno y también en la avena. En relación a esta última, el doctor explicó que “si bien la avena ha demostrado no tener una influencia importante sobre la enfermedad celiaca, en nuestro país la consideramos porque la molienda se hace en los mismos molinos los que se muele el trigo, la cebada o el centeno, y por eso siempre está contaminada”. Dijo, sin embargo, que en el mercado se pueden encontrar algunas avenas como por ejemplo las que vienen de España, que son aptas para celíacos.



El profesional explicó que el diagnóstico no es sencillo. En primer lugar, explicó, es complicado “porque ha cambiado la forma de presentación. Antes el enfermo celiaco era un paciente con una sintomatología muy florida, tenía sintomatología digestiva casi invariablemente, diarrea, distensión abdominal, vómitos, no crecía bien”, dijo.

Sin embargo, agregó, “no sabemos por qué la forma de presentación ha cambiado, y hoy, por ejemplo, los pacientes celíacos se presentan con anemia, con una talla baja, con algunas dificultades de aprendizaje, etc. Entonces, hay que sospecharla más a la enfermedad y una vez sospechada hay que hacer varios pasos para su diagnóstico”.