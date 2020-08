Presidente de ASSE sobre brote en 6 de Enero: hay 11 casos activos y esperan más resultados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), realizó una conferencia de prensa para dar datos sobre el nuevo brote en Montevideo detectado en el asentamiento 6 de Enero. El jerarca informó que se detectaron 11 casos activos y que en total se han realizado 30 tests: 19 ayer y 11 hoy.

Algunos de los contagios se dieron ya que algunos vecinos acudieron a tres cumpleaños que se realizaron el fin de semana. Al respecto, el jerarca indicó: "Queremos remarcar un tema muy importante: cuando los móviles nuestros están concurriendo a estos barrios de Montevideo hay gente que no quiere hablar o que no se quiere hisopar por temor". Sin embargo, "si alguien dice que fue a estos cumpleaños, no va a ser penado, ni castigado".



En la conferencia de prensa Cipriani también comunicó que el miércoles ASSE va a hacer hisopados en esa zona "junto a referentes del barrio", el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La decisión se tomó luego de que el lunes ocurriera un "incidente que no permitió seguir testeando". El jerarca se refería al robo a un chofer de una empresa tercerizada que trabaja para ASSE.



Por otra parte, Cipriani agregó que les "preocupa mucho este tipo de afloje que está teniendo la población".