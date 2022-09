Cipriani afirmó que hay un "relato" en torno a la falta de medicamentos en ASSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de Servicios del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, se presentó este jueves ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, donde se analiza el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Allí, entre otros temas, se refirió a la polémica que se ha dado sobre la falta de medicamentos en plaza y sostuvo que, sobre el tema, se ha generado "un relato".

"Dimos una explicación clara, concreta, para parar este relato de la falta de medicamentos", sostuvo en rueda de prensa al finalizar su comparecencia y señaló que "lo que a ASSE le ha faltado es lo que falta a nivel nacional por el desabastecimiento que hubo por un problema de la industria. Si faltó en ASSE faltó en cualquier prestador", afirmó.



Además, el jerarca resaltó que, "incluso, ASSE ha tenido reservas para prestar".

Cipriani agregó que "por suerte el laboratorio Fármaco Uruguayo comenzó a producir y el MSP habilitó importación de algunos de los fármacos que no había en plaza".



Consultado sobre cuáles son los medicamentos que están faltando ahora, dijo que son los que "no hay en plaza, que son 21". "No los tiene ASSE ni el privado", detalló el jerarca y aseguró que se debe llevar tranquilidad a la población porque a nivel médico se hace la sustitución correspondiente.

"Entramos con 2.900 millones de pesos para compra de medicamentos, este año estamos comprando por 4.300 millones", recalcó.



Por su parte, la senadora frenteamplista Sandra Lazo sostuvo que en 2020 y 2021, en comparación con 2019, hubo un "recorte acumulado de gasto ejecutado por ASSE" por 74 millones de dólares, y que de esa caída el 31% tiene que ver con el gasto de medicamentos.



"Esto no es un relato, no son comentarios, como dijo el presidente de ASSE en la comisión. Esto es la denuncia que vienen realizando colectivos de usuarios en todo el territorio nacional, colectivos de trabajadores médicos y no médicos y la Asociación de Química y Farmacia", dijo.

Lazo sostuvo que "se pretende justificar todo por el incendio del laboratorio Fármaco Uruguayo". "Quizá faltaron algunos medicamentos, no todos. Pero no estamos hablando de eso (...), estamos refiriéndonos a medicamentos de uso permanente para enfermedades crónicas", explicó.



"Uno de los sindicatos más duros" Por otra parte, Cipriani habló sobre el desacuerdo entre la institución y la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) por la atención del personal ante accidentes laborales, por la que se manifestaron los trabajadores este jueves.



"La Federación es uno de los sindicatos más duros que he encontrado, porque siempre han presentado cosas que son justas. Tenemos una relación tensa, pero siempre nos hacemos presentes en el lugar porque siempre hemos tenido buenos diálogos", declaró Cipriani.



En esta oportunidad, el gremio se congregó para reclamar que, ante un accidente laboral, los funcionarios de ASSE sean atendidos en el Banco de Seguros del Estado (BSE), tal como lo dictaba el antiguo régimen. Hoy, y a partir de un artículo presentado en la pasada Rendición de Cuentas, el directorio actual estableció que los funcionarios se atendieran en la propia ASSE, y que la institución se hará cargo del 100% de su sueldo y del tratamiento que requiera según el accidente.



"¿Por qué nosotros tomamos esa resolución? Porque cuando ingresamos en la administración, la deuda era muy grande y teníamos un riesgo muy importante de juicio que era para el Estado, porque los juicios de ASSE los termina pagando Rentas Generales, pero es la plata de todos nosotros", explicó Cipriani.