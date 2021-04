Cipriani aclaró sus dichos sobre el GACH y remarcó que "es un orgullo nacional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), utilizó su cuenta de Twitter para aclarar sus dichos sobre el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que colabora junto al gobierno en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Ayer Cipriani estuvo en la Torre Ejecutiva donde se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a su salida aseguró que "más del 80% de todas las propuestas realizadas por el GACH se están llevando a cabo".

"Hay una serie de propuestas que no son aplicables, como estados policíacos o de militarización para tratar de evitar circulaciones que por parte de los que estamos en el gobierno no se comparten", agregó.



Horas más tarde, a través de redes sociales, el propio Cipriani aclaró sus dichos. "En declaraciones en el día de hoy, cuando nos referimos a medidas de estado policíaco-militar, nunca quise decir que el GACH las propuso. Quise decir que un confinamiento total lo requeriría y no sería aplicable en nuestro país. Lo mismo cuando me referí al 80% de las medidas adoptadas, hice referencia a un valor estimativo", expresó.



"Como ciudadano y director de ASSE, siempre respaldamos la tarea del GACH y las medidas propuestas, que son muy útiles y necesarias para nuestra gestión", añadió.



Asimismo remarcó que "el GACH es un orgullo nacional".



