Científicos del GUIAD dejaron de usar colores del Índice de Harvard: "Ya no son adecuados"

El Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (GUIAD) de COVID-19 anunció que realizarán cambios en los colores usados para medir la incidencia del coronavirus en el país, dejando atrás el verde, amarillo, naranja y rojo que usaban hasta ahora de acuerdo al Índice de Harvard.

"Dado el porcentaje de población vacunada, creemos que los valores actuales de franjas del índice P7 ya no son completamente adecuados para representar el riesgo de contraer COVID-19", indicó el grupo a través de su cuenta de Twitter.

Creemos importante notar que para la poblacion no vacunada el riesgo sigue siendo más alto que para la población vacunada. — GUIAD-COVID-19 (@guiad_covid19) November 5, 2021

Es por esto que se optó por seguir reportando el indicador, pero usando una intensidad de colores diferentes según los valores. Ahora se utilizará una gama de azules desde los más claros hasta los más oscuros.



"Creemos importante notar que para la población no vacunada el riesgo sigue siendo más alto que para la población vacunada", agregó el GUIAD.



Los científicos de este grupo no son los primeros en considerar que el Índice de Harvard ya no resulta tan útil como lo era antes de que la población comenzara a vacunarse.



"El índice tiene la ventaja de que es simple, pero habría que volver a analizarlo y cambiar las franjas", había indicado a El País la matemática María Inés Fariello, una de las científicas que integró el grupo asesor del gobierno (GACH).



Esto es así, porque la clasificación fue hecha previo a que existieran las vacunas, cuando el virus circulaba y, conforme aumentaban los positivos, había una estimación de cuántos entrarían en CTI y cuántos morirían.



El ministro de Salud, Daniel Salinas, se pronunció días atrás en la misma línea. Durante una conferencia de prensa, el jerarca dijo que era momento de empezar a "relativizarlo".



"El Índice de Harvard no es tan útil como lo fue en un principio donde no habían vacunas, no habían recursos", expresó el ministro. "Lo que más importaba, porque siempre lo dijimos, siempre lo defendimos y está en todos los tuits y en todas las comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, lo importante de la vacunación era evitar la muerte, evitar la internación en CTI, minimizarla y la internación en cuidados moderados", agregó.