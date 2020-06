Chuy: incumplió cuarentena preventiva y la Republicana tuvo que retirarlo de un súper

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre de 28 años, que viajó en ómnibus desde Pelotas (Brasil) hasta Chuy y que había sido notificado para el cumplimiento de cuarentena por las autoridades brasileñas en su domicilio en Chui, tuvo que ser retirado de un supermercado por personal de la Guardia Republicana al identificar que no estaba acatando la misma.

Efectivos de la Republicana que se encontraban realizando patrullaje en la zona fueron alertados que un hombre que se encontraba en el interior de un supermercado, estaba asociado a un caso de coronavirus en Santa Vitoria.

Se ingresó al local adoptando las medidas adecuadas en base al protocolo establecido e identificando a la persona frente a la caja registradora.

Al trasladarlo a "un lugar seguro y aislado", según explica el parte policial de la Jefatura de Rocha, el hombre expresó que no presentaba síntomas.

Sí reconoció que dos días atrás viajó en ómnibus desde Pelotas y que ayer le notificaron de forma escrita que tendría que mantener cuarentena en su domicilio, pero expresó que el mismo establecía que si tuviera que salir por alguna emergencia lo hiciera retornando inmediatamente.

Enterada de la situación la fiscal del caso, dispuso que se intime al indagado verbalmente del estricto cumplimiento de la cuarentena en su domicilio.

Además se dio aviso de la situación a la Dirección Departamental de Salud. También se le explicó la situación al gerente del supermercado mencionado, quien resolvió cerrar el local para efectuar una desinfección como medida preventiva.

La situación de la frontera

Rocha se encuentra actualmente sin casos confirmados de coronavirus. Tuvo uno pero ya está recuperado. En el país hay hoy 116 personas cursando la enfermedad.

Rocha es uno de los departamentos que posee ciudades binacionales y en las que el gobierno está haciendo énfasis para reforzar las medidas sanitarias y evitar la propagación del coronavirus (hay 46 casos activos en Rivera, tres en Artigas y uno en Cerro Largo).



Uruguay tiene cinco departamentos limítrofes con Brasil: Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. Estos quedan "pegados" a 12 municipios de los 496 que tiene el estado de Rio Grande do Sul: Barra do Quaraí, Quaraí, Uruguaiana, Livramento, Don Pedrito, Bagé, Aceguá, Herval, Jaguarao, Santa Vitoria do Palmar, Chui y Pedras Altas.



Sin embargo, en estos cinco departamentos limítrofes se encuentran seis ciudades binacionales: Rivera y Santana do Livramento, Aceguá y Aceguá, Chuy y Chui, Artigas y Quaraí, Río Branco y Yaguarón y Bella Unión y Barra do Quaraí. Las primeras tres están en la denominada frontera seca, ya que no hay división más que una calle entre una ciudad y la otra. Las otras tres están unidas por un puente.