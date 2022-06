Los casos caen un 30% y gremio de la salud teme por los empleos de 1.800 trabajadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por segunda semana consecutiva, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió ayer un reporte semanal con datos del covid-19 en el que se produjo una baja en todos los indicadores medidos. En toda la semana se produjeron unos 5.681 casos nuevos, una cifra que es un 30% menor que la reportada el lunes pasado, cuando los contagios sumaron 8.071.

Las muertes por covid-19 también volvieron a descender después de un leve repunte durante los últimos días de mayo, cuando llegaron a ser 28 en una semana y ahora sumaron 19 los decesos a causa de la enfermedad. También bajó el porcentaje de camas de CTI ocupadas por pacientes positivos y actualmente estos significan el 4,7% del total de internaciones.



Además, ayer se reportaron - 5.339 casos activos, una cifra menor a la de la semana pasada, cuando 7.496 personas estaban cursando la enfermedad.



A pesar del descenso en todos los indicadores del covid-19 de las últimas semanas y la no vigencia de la emergencia sanitaria en Uruguay, aún hay aspectos administrativos que se mantienen desde el inicio de la pandemia. El ejemplo más claro es el de algunos funcionarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que actualmente tienen un “contrato covid” y su salario no depende del presupuesto de ASSE sino del Fondo Coronavirus que aprobó el gobierno durante la crisis.

Actualmente son unos 1.800 trabajadores de la salud pública los que tienen un contrato sujeto al covid-19 y se desempeñan allí a diario. Sin embargo, el número fue variando y, según fuentes de ASSE, en el momento de “mayor impacto de la enfermedad”, provocado por la variante p.1 durante los primeros meses de 2021, los contratos covid llegaron a ser 4.500. La cifra fue disminuyendo mes a mes hasta llegar a 1.800 en junio, debido a que hoy esas personas dependen de la renovación o no de sus cargos de manera mensual.



En este sentido, a dos días de que termine el mes, los funcionarios de la salud con contratos covid no saben si tendrán que ir a trabajar este viernes, cuando comienza julio, o no. Ayer hubo una reunión del directorio de ASSE, pero no se abordó el tema del futuro de estos 1.800 trabajadores, según supo El País.



A pesar de que el gobierno decidió derogar el decreto de la emergencia sanitaria durante la primera semana de abril de este año, estos contratos de funcionarios de ASSE junto a algunas prestaciones específicas que da el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fueron mantenidos “temporalmente” con la financiación del Fondo Coronavirus, según explicó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa en ese momento.



Según supo El País, la mayoría de los contratos covid en la salud pública pertenecen al sector de enfermería, ya sea licenciados o auxiliares. Sin embargo, también hay trabajadores médicos con este tipo de vínculo laboral que hoy trabajan en ASSE.

La visión de los gremios

Debido a la incertidumbre que significa para los trabajadores no saber si continuarán trabajando cuando termina el mes, los gremios de la salud están de acuerdo en que es necesario dar “mayor estabilidad” a quienes tienen un vínculo laboral con ASSE bajo un contrato covid. Sin embargo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) tienen miradas diferentes sobre el tema.



Por un lado, desde la FFSP reclaman que es necesario “extender todos los contratos que hoy están vigentes hasta diciembre” y lograr que los cargos se presupuesten en la Rendición de Cuentas. “De esta manera, entrarán en vigencia como funcionarios de ASSE a partir de enero y la extensión con el Fondo Coronavirus deberá ser hasta que termine el año”, indicó al respecto el presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) -dependiente de la FFSP- , Martín Pereira.



Para el gremio actualmente se genera una “doble incertidumbre” debido al funcionamiento de los contratos: “Una es la personal de cada trabajador que no sabe si sigue en el cargo cuando comienza un nuevo mes y otra es la de la planificación de servicios de forma adecuada porque ASSE no sabe con cuántas personas cuenta exactamente”, indicó Pereira. El gremio se reunió hace dos semanas con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, para plantear la inquietud y “dejar claro que se perjudica la asistencia funcionando así”.



En el caso del Sindicato Médico, la reivindicación de los contratos tiene que ver con la “precarización laboral” que estos generan y no proponen un plazo para la contratación fija. Según explicó la directora de la Unidad de Negociación del SMU, Soledad Iglesias, la “tercerización de servicios” con los contratos covid es la “forma que ASSE encontró para contratarlos, pero hay formas mejores y es necesaria la contratación directa” para que haya una “relación de dependencia adecuada”.



Iglesias subrayó: “Hoy esos compañeros miran el almanaque mes a mes para ver si continúan y, si bien la emergencia sanitaria terminó y estamos saliendo de la pandemia, se hacen muy necesarios a nivel de apoyo porque la situación epidemiológica que provoca el invierno con otros virus respiratorios está ejerciendo una presión significativa en los sistemas de salud actualmente”.