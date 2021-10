El 68% de los casos activos de COVID-19 en Colonia se da en personas vacunadas, dijo Asqueta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de Salud, Miguel Asqueta, indicó este jueves que el 68% de los casos activos de coronavirus en Colonia hasta este miércoles de noche se registran en personas vacunadas, y que estos surgen por contactos con personas no inmunizadas contra el COVID-19.

En diálogo con Primera Mañana (Radio El Espectador), Asqueta brindó datos del departamento del que es oriundo. Hasta la noche de ayer, se registraban 113 casos activos en Colonia, de los cuales el 32% es en no vacunados y 68% en aquellas personas que recibieron dos dosis de la vacuna anticovid.

El jerarca destacó también que el departamento cuenta con "excelentísimos guarismos vacunales", y puntualizó que los brotes se registran en tres ciudades. Juan Lacaze, que cuenta con 79,5% de vacunados, Colonia del Sacramento, con 84% de inmunizados, y Carmelo que registra 84% de su población con dosis anticovid. Estas tres ciudades registran "más vacunados que la media poblacional".



"Hubo brotes en eventos sociales e intrafamiliares, con concurrencia de estos no vacunados", señaló Asqueta sobre la situación en el departamento. Lamentó que haya personas que todavía no hayan recibido la vacuna. Señaló que hay grupos de personas que "no se quisieron vacunar", que concurren a eventos o fiestas y contagian a los demás.



"No seamos rehénes de algunos pocos, que nos piden cosas descabelladas en un momento en el cual tenemos la meta final a la vista", llamó el jerarca de Salud.



Consultado sobre si se establecerá la obligatoriedad de vacunación en personal de salud y de la educación, en referencia a la obligatoriedad que fijó Costa Rica para empleados públicos, dijo que "hasta ahora, por lo menos, ni el Ministerio de Salud y el resto del Poder Ejecutivo igual no tiene planteado una pauta obligatoria vacunal".