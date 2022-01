Casmu reprograma cirugías coordinadas por aumento de pacientes y sumará camas al CTI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Casmu decidió reprogramar cirugías coordinadas de menor urgencia para una semana o diez días después frente a un aumento de pacientes internados con covid-19. Así lo informó La Diaria y confirmó El País con el director de asistencia prehospitalaria de la empresa Marcelo Gilard.

"Hay mucha demanda de pacientes covid en el sanatorio que están ocupando muchas camas. Entonces la idea es que las cirugías coordinadas de menor urgencia, que realmente son muy pocas, trasladarlas una semana o diez días, no más", comentó Gilard.



Se van a posponer entre una y dos cirugías coordinadas por día. La medida comenzaría a aplicarse a partir de la semana que viene para aquellas que no son de urgencia ni oncológicas, señaló.



El director de asistencia prehospitalaria indicó que, como las cirugías de esta semana "ya estaban coordinadas", les "pareció que no era bueno cancelar cosas que estaban asignadas".



Gilard dijo que las operaciones oncológicas, las de urgencias, las del día y las del IMAE traumatológico siguen funcionando con normalidad.



Consultado sobre cuál es la situación actual del Casmu, respondió: "Como el juego de la guerra, el covid ha ido conquistando territorios lentamente. Tenemos el sanatorio dividido en 12 en sectores. Te diría que en este momento ocupan cuatro grandes sectores". Entonces "se reduce bastante el número de camas para la internación de los que no tienen covid. Aunque la mayoría de los que tienen con covid están por otra causa".



El Casmu tenía este jueves 60 pacientes con covid en cuidado moderados.



En cuanto al CTI, indicó que van a sumar nueve camas más debido al aumento del número de pacientes que hubo en los últimos días. Este jueves tenían 15 internados en cuidados críticos.