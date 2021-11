Casmu incorpora tecnología de punta en otorrinolaringología

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estar a la vanguardia en el uso de las principales innovaciones tecnológicas aplicadas a la salud está entre las principales misiones de Casmu. Como muestra de ello, un grupo de otorrinolaringólogos decidió aunar esfuerzos y voluntades para concretar la incorporación de lo último en equipamiento diseñado para mejorar sensiblemente la calidad de vida de pacientes con lesiones pretumorales o tumorales.



Según el integrante del Departamento de Otorrinolaringología de Casmu, Andrés Munyo, se trata de una Torre de Endoscopía Olympus modelo Evis Exera III full HD de última generación, que cuenta con un fibrolaringobroncoscopio con una luz especial Narrow Band Imaging (NBI) y permite ver con mayor claridad el estado vascular de la mucosa y detectar de forma precoz determinadas alteraciones.



Esta tecnología va de la mano con la adquisición de los instrumentos necesarios para tratar las lesiones. Sobre este punto, el especialista hizo referencia a la compra de un láser de CO2 Lumenis AcuPulse DUO, de procedencia israelí, considerado “el mejor láser del mundo” en este rubro. A través de este dispositivo, el especialista puede emitir un rayo láser, que se conecta con un micromanipulador y un microscopio para conseguir una precisión única, ya que no depende del pulso del profesional. Como resultado, es posible resecar lesiones registradas en los tejidos las cavidades que abordan los otorrinolaringólogos.



“Todo lo adquirido es formidable, es lo último a nivel mundial en detección precoz de lesiones pretumorales o tumorales. Lo más parecido que había en Uruguay es utilizado en gastroenterología y no tiene comparación. Acerca del láser, podemos decir que corta y cauteriza generando menos daños en los tejidos que rodean el área de aplicación. Por ejemplo, en la cuerda vocal, que es una zona estrecha, cuanto más tejido se conserve sano el resultado será mucho mejor”, agregó. En este sentido, Munyo explicó que el nuevo procedimiento facilita una mejor recuperación del paciente, ya que “son intervenciones que muchas veces se hacen en cirugías del día, ambulatorias”. “Es un tratamiento que, en las etapas iniciales de tumores de laringe y faringe sustituye a la radioterapia, evitando todas las consecuencias de este procedimiento. Además, la radioterapia tiene una gran dificultad, pues una vez que se hizo no se puede repetir o se habilita nuevamente en muy raras excepciones porque la dosis de radiación que se le dio al paciente es la máxima que puede recibir. En cambio, el láser se puede aplicar las veces que sea conveniente. Hoy curamos el tumor y si apareció otro a los cinco años se puede volver a operar sin efectos adversos. Eso tiene muchísimos más beneficios con respecto a cualquier otro tratamiento y también sustituye las incisiones externas”, explicó.

A modo de ejemplo, el experto mencionó que en tumores de base de lengua, en los que antes había que hacer abordajes como recortar la mandíbula, sacar hueso o abrir para llegar a sectores profundos, ahora por medio de fibras y cavidades naturales, el láser permite acceder con el fin de resecar los tumores y cortarlos con mucha precisión. Según Munyo, esta tecnología ya ha sido aplicada exitosamente en unos 50 pacientes y ya existe una lista de espera con usuarios de todo el país.



La integración de estos instrumentos fue posible gracias a una inversión cercana a US$ 500.000, considerando los costos del láser de CO2, el instrumental necesario para llevar adelante las operaciones, la Torre de Endoscopía y la Unidad de Otorrinolaringología.

Motivo de orgullo

La pandemia de COVID- 19 significó un impulso para el Departamento de Otorrinolaringología de Casmu, que consideró oportuno aprovechar ese momento para trabajar en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.



“Quienes viajamos a formarnos en el exterior vimos cómo se trabaja en el mundo y consideramos que esta tecnología era la mejor. Por lo tanto, decidimos dar este paso para ofrecer a los pacientes la mejor tecnología disponible a nivel mundial. Toda la vida estuvimos estudiando y viendo cómo la cirugía láser daba los mejores resultados, pero lamentábamos que Uruguay no tuviera esa posibilidad. Hoy podemos decir que estamos al nivel del primer mundo y eso nos llena de orgullo”, remató el especialista.