Casmu acerca soluciones de salud reproductiva 

La imposibilidad de tener hijos es una problemática que afecta a entre el 10% y el 15% de la población uruguaya en edad reproductiva. Con el propósito de dar respuestas a estas personas y ayudarlas a cumplir su deseo, surgió la Unidad de Reproducción Asistida de Casmu (URAC) hace más de 15 años, ofreciendo desde entonces un servicio de excelencia a socios y no socios de la institución.



Unos 80 pacientes llegan cada mes a este departamento, que funciona los martes y viernes de 12:00 a 14:00 horas en el Centro Ginecológico Integral “Soy Mujer” de la institución, ubicado en Juan Ramón Gómez 2675; y de 14:00 a 18:00 horas en la Clínica Suizo Americana, la única especializada en reproducción humana en el país.



Para acceder no es necesario contar con algún tipo de pase previo, sino que es suficiente con contactarse al teléfono 144 opción 2.



El director de la URAC, doctor Roberto Suárez, explicó que se considera un problema de reproducción cuando una pareja no utiliza métodos anticonceptivos durante por lo menos un año con el objetivo de buscar un embarazo y no lo logra de forma natural.

“En este caso, lo primero que aconsejamos es concurrir a un centro especializado lo antes posible, ya que hay varios factores que influyen en la concepción de un bebé y el principal es la edad de la mujer. La tasa de embarazo es inversamente proporcional a la edad de la paciente. Por lo tanto, cuanto mayor sea, menor será la calidad de los óvulos y la posibilidad de embarazo, tanto de forma natural como por tratamientos”, agregó el especialista.



Baja y alta complejidad

Tanto en la Clínica Suizo Americana como en el Centro Ginecológico Integral “Soy Mujer” de Casmu se realizan todos los estudios paraclínicos necesarios para diagnosticar cada caso y determinar el tratamiento más oportuno de acuerdo a las especificidades de los pacientes.



Algunos de los análisis disponibles para mujeres son ecografías ginecológicas, seguimientos foliculares ecográficos, estudios hormonales para análisis del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, análisis de Hormona Antimulleriana, histerosonografía, histerosalpingografía y exudados vaginales para estudios de gérmenes específicos que pueden generar problemas reproductivos.

En el caso de los hombres, suelen ordenarse espermogramas básicos o funcionales, ecografía o eco doppler testicular y estudios hormonales. Además, un médico andrólogo se encuentra a la orden para atender consultas de varones con problemáticas específicas de reproducción.



Con el diagnóstico efectuado, los profesionales de la URAC pueden optar por dos tipos de tratamientos: de baja o de alta complejidad. “Los tratamientos de baja complejidad son las denominadas inseminaciones artificiales y pueden aplicarse mediante dos modalidades. Una de ellas es la homóloga (cuando se utiliza una muestra espermática de la pareja de la paciente) y la otra es la heteróloga (si la muestra llega de un donante anónimo).



“En estas circunstancias, generalmente se indican tres inseminaciones e intentamos aplicar una por mes, aunque somos conscientes de que la probabilidad de embarazo con la serie completa alcanza el 40% aproximadamente”, indicó el experto.



En tanto, los tratamientos de alta complejidad corresponden a las fertilizaciones in vitro. Según Suárez, el procedimiento consiste en implantar embriones fecundados fuera del cuerpo de la futura madre, casi como si fuera una inseminación.



A estos tratamientos se suman otros, como la vitrificación de ovocitos, un proceso de reproducción de alta complejidad efectuado en la Clínica Suizo Americana, donde se congelan los óvulos de una paciente que desea tener una reserva para el futuro. “En muchos casos las personas quieren saber cuál es su situación reproductiva para tomar los recaudos correspondientes, pensando en preservar su reserva ovárica o testicular para el momento en que quieran tener hijos”, mencionó.



Por otra parte, a la brevedad Casmu pondrá en funcionamiento una Unidad de Oncofertilidad, la cual permitirá tanto a hombres como mujeres que se les diagnostique una enfermedad oncológica en forma previa al tratamiento para poder criopreservar sus gametos (masculinos o femeninos- espermatozoides u óvulos) con el fin de poder utilizarlos para ser padres cuando estén curados.



“Como sabemos, la cura y sobrevida es cada vez mayor en los pacientes oncológicos, por lo tanto esto pasa a ser una necesidad y un derecho para poder formar una familia cuando se logre superar dicha patología”, expresó Suárez.

Las personas interesadas en obtener mayor información acerca de estos servicios u otros de la institución médica pueden comunicarse por teléfono fijo al 24875333 interno 5204 o por celular y WhatsApp al 092135254. También es posible enviar un mail a [email protected] o acceder a través de la web de la institución www.casmu.com.uy.