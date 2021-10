Casa de Galicia denunció que no pudo acceder a un fideicomiso por falta de respuesta del MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casa de Galicia solicitó un Fondo de Garantía mediante la utilización de un Fideicomiso previsto por la Ley Nº 18.439, a efectos de acceder a un préstamo que les fue ofrecido por un Banco privado por US$ 12 millones. Sin embargo, de acuerdo a la institución médica todavía no han recibido respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Según se expresa en el comunicado que se envío a los socios, la mutualista presentó la oferta oportunamente y debidamente documentada por el Banco.

"Dicha solicitud se sustenta en un informe que reseña nuestra visión de Casa de Galicia, sus objetivos estratégicos, todo lo efectuado, lo que está en curso y lo que resta realizar en materia de Inversiones y Mejoras de Gestión. Asimismo el proyecto incluye el destino y uso de los fondos a obtener por rubro y cómo, con la solvencia del proyecto y las herramientas disponibles, se verifica la capacidad de repago de las obligaciones asumidas y créditos a obtener", expresó la institución.



El informe relacionado con el proyecto de transformación de Casa de Galicia "fue evaluado positivamente" por los veedores que instaló el Poder Ejecutivo en la institución médica a través del MSP, agrega el comunicado.



Sin embargo, el proyecto que fue presentado a inicios de julio no recibió la respuesta del MSP “ni de otra autoridad competente” a pesar de que “eran conscientes de la urgencia respecto a la obtención de dichos fondos”.



"Tampoco nos dieron cuenta de la opinión de los veedores por lo que tuvimos que solicitar la información amparado en normas legales vigentes", como la solicitud de acceso a la información (ley 18.381) y la solicitud de cesión de recaudos futuros de FONASA, dijeron desde Casa de Galicia.



En el comunicado agregan, además, que la Junta Directiva que asumió en 2018 encontró a la institución en una situación “comprometida con un endeudamiento de más de US$ 64 millones y con un patrimonio negativo de US$ 7.7 millones que llevó a los auditores independientes de la Institución a cuestionar el principio de empresa en marcha de Casa de Galicia”.



La situación de la institución llevó a solicitar este préstamo que, según el comunicado, "se sustenta en un informe que reseña nuestra visión de Casa de Galicia, sus objetivos estratégicos y todo lo efectuado, en curso y a realizar en materia de Inversiones y Mejoras de Gestión. Asimismo el proyecto incluye el destino y uso de los fondos a obtener por rubro y como con la solvencia del proyecto y las herramientas disponibles, se verifica la capacidad de repago de las obligaciones asumidas y créditos a obtener".