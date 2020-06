Cardiólogos piden datos al MSP para saber la cantidad de infartos durante la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología (SUC), Victor Dayan, informó este viernes de tarde a través de su cuenta de Twitter que de acuerdo a una investigación desarrollada por dicha organización junto al Fondo Nacional de Recursos (FNR), disminuyó la cantidad de intervenciones por infartos durante la pandemia.

En diálogo con El País, Dayan precisó que esta reducción es de los tratamientos que se realizaron entre el 13 de marzo, fecha en que comenzó la emergencia sanitaria hasta fines de abril, pero es una foto que quieren profundizar. "La duda es si la gente está infartando y no está consultando o (si) realmente está infartando menos", precisó.

En conjunto la @SUC_cardiologia y @FNR_Uruguay realizaron un analisis serio metodologicamente acerca de los infartos durante la pandemia. Hubo una reduccion significativa del 26% respecto al 2019 con igual mortalidad por procedimiento. — Victor Dayan (@VictorDayan1) June 12, 2020

Los motivos pueden ser "desde que hubo menos infartos porque hubieron menos pacientes que infartaron, que infartaron pero no consultaron o que los médicos definieron no tratarlos". Sin embargo, esta última opción la descartó "porque en realidad no hay una saturación del sistema", dijo el presidente de la Sociedad de Cardiología.

Además, Dayan indicó que llegaron al dato de que "la muerte asociada al tratamiento de los infartos ha sido igual" en el período tomado de 2020 respecto al de 2019. Este aspecto lo consideró "no menor porque muchas series internacionales nos muestran que la mortalidad de los pacientes tratados por infartos durante la pandemia es mayor", dijo. Esto "sugiere" que el "grado de gravedad con el que llega el paciente a tratarse el infarto es similar al año pasado", y puso como ejemplo que esto en Estados Unidos e Italia "no ocurrió" ya que el paciente llega "más grave y entonces la mortalidad asociada al procedimiento fue mayor".

Para conocer más detalles, el viernes pasado le enviaron una carta al Ministerio de Salud Pública solicitando los datos de "mortalidad cardiovascular" durante ese período para "englobar un poco más qué significado tiene esta disminución de infartos durante este período", señaló Dayan, quien indicó que hasta ahora no han tenido "respuesta" por parte de las autoridades.

Si bien la información es de "acceso publico", Dayan indicó que "requiere un análisis exhaustivo, extenso, de depuración de esos datos para dar respuestas fiables", señaló.

Por otro lado, SUC y el FNR hicieron un relevamiento de la "incidencia de paros cardiorespiratorios extrahospitalarios que hubo en Montevideo", desde el 13 de marzo a fines de abril.

Dayan entiende que este aspecto se relaciona con lo anterior ya que "si uno piensa que un paciente tiene un infarto y no consulta puede hacer un paro cardiorespiratorio". Esta situación dijo que se vio en "Italia y Francia fundamentalmente" durante la pandemia, vinculado a la no consulta.

Los datos de su investigación, que implicó manejar los datos de "las principales emergencias móviles" de la capital que son quienes llevan el dato de los paros cardiorespiratorios, muestran que estos "no aumentaron significativamente", ya se ubican en el entorno de 10% más respecto al mismo período del año pasado.