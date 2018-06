Carámbula aceptó renuncia de directora de ASSE acusada de nepotismo

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) aceptó la renuncia de la directora de la Regional Norte del organismo, Valeria Celada, acusada de haber permitido el ingreso de su hermano al Hospital de Bella Unión cuando era directora del centro de salud.



ASSE envió una nota a la comisión investigadora parlamentaria en la que informó este lunes que le fue aceptada la renuncia a su cargo, informaron los diputados del Partido Independiente Daniel Radío y del Partido Nacional Martín Lema y confirmaron en ASSE a El País.



El lunes pasado Lema expuso ante la investigadora el caso de Celada. En su cuenta de red social de Twitter, el legislador publicó: "el cuatro de mayo de 2015, asumió como directora del Hospital Bella Unión y el 17 de junio de 2015 ingresó su hermano como contador" del mismo centro y por eso ya se solicitó acceder al llamado público con los detalles del ingreso.



Valeria Celada escribió un tuit este lunes que luego fue borrado en el que señaló: “No soy ni seré el payaso de tu fiesta. A aquel que se cree que crece con mentiras se le tapa la boca con la verdad. Acepto que cometan cualquier error conmigo, pero no las mentiras, porque esos no son errores, son decisiones con intenciones. El llamado público del nepotismo”. En el mensaje, adjuntó dos fotografías del llamado.



La médica habló con El País y explicó que la decisión de renunciar a su cargo estaba tomada desde setiembre del año pasado: “El 27 de setiembre de 2017 tomo la decisión por motivos personales de salud y familiares de pedir la renuncia a mi función como directora Regional; a pedido de las autoridades en su momento decido postergar dicha solicitud, pero creo que priorizando mi salud es momento de hacer efectiva la misma”. Añadió que “existe documentación suficiente que avalan que el llamado fue legítimo y con todas las garantías del ingreso a la función pública”.



En la mañana de este lunes concurrieron a la investigadora el Jefe del CTI del Hospital de Rivera, Mario Zabolewicz y el arquitecto Andrés Recalde por las denuncias en la División Arquitectura de ASSE.



Según indicó Radío, a partir de las declaraciones del jefe del CTI, quedó establecido que no había ningún criterio para fijar el valor hora de los médicos que estaban contratados a través de una cooperativa.