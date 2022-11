Cáncer: el trabajo en el diagnóstico y tratamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diagnóstico y tratamiento son dos conceptos claves al hablar de cáncer. Así lo explicó el oncólogo e internista Eduardo Lasalvia en una nueva entrega de Calidad de Vida en El País.

“Hasta hace 10 o 15 años, en cualquier foro en el que se discutiera sobre patología oncológica, la vedette era el tratamiento. Había una efervescencia permanente en el desarrollo de nuevas drogas, la búsqueda de ellas como solución por parte de los pacientes. En la actualidad, la vedette es la investigación oncológica porque se empezó a centrar la atención en el diagnóstico correcto”, señaló.



El médico explicó que, a partir de estudios e investigaciones de los últimos años, es que se comenzó a identificar “mutaciones en el genoma humano responsables de la caracterización y de la particularización de la enfermedad oncológica en un paciente determinado”.

De esta forma, hoy se conoce que un paciente con cáncer de pulmón o con cáncer de mama, por nombrar solo a dos de los de mayor frecuencia o incidencia en el país, no será igual a otro paciente con una patología oncológica desarrollada en el mismo órgano.



“Pueden ser enfermedades muy distintas, con perfil biológico muy diferente, con evolutividad también diferente y con sensibilidades terapéuticas que pueden hacer que si a un paciente lo tratamos igual que al otro, no solamente no le estemos haciendo bien, sino que le estemos haciendo mal”, dijo.