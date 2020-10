Cambios en la Antitetánica: no será necesaria cada 10 años dependiendo de dosis y edad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el 20 de octubre quedó modificado el esquema de la vacuna antitetánica-antidiftérica (dT), informó Montevideo Portal y confirmó El País con fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La Unidad de Inmunizaciones de la División Epidemiología del MSP notificó a los prestadores de salud a través de un comunicado en el que argumentan que tomaron esta decisión "con el objetivo de optimizar el número de dosis de refuerzo".

En dicho comunicado, al que accedió y compartió Montevideo Portal, el MSP indicó que los esquemas de vacunación para niños y adolescentes no se modificarán. Es decir que recibirán la vacuna pentavalente a los 2, 4, 6 y 15 meses, la vacuna triple bacteriana (DPT) a los 5 años y la vacuna triple bacteriana acelular (dpaT) a los 11.



Sí se indica que "en aquellos mayores de 45 años y menores de 60 años que al momento de solicitar la vacuna antitetánica tengan registradas 5 o más dosis de cualquier vacuna con componente antitetánico y antidiftérico (dT, dpat, DPT o pentavalente) se administrará una dosis de antitetánica en ese momento y la siguiente dosis de refuerzo a los 65 años".



Por otra parte, "las personas de 60 años que al momento de solicitar la vacuna antitetánica tengan registradas 5 o más de cualquier vacuna con componente antitetánico y antidiftérico (dT, dpat, DPT o pentavalente) recibirán una dosis de antitetánica quedando correctamente vacunados y no siendo necesaria la revacunación".



Los que no cuenten con el registro o tengan registradas menos de 5 dosis "de cualquier vacuna con componente antitetánico y antidiftérico (dT, dpat, DPT o pentavalente), se mantendrá el esquema anterior a esta resolución (serie primaria de tres dosis para quienes nunca hayan recibido vacuna y refuerzo cada 10 años) hasta que cuenten con 5 dosis registradas".