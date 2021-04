"Calma": el mensaje de Salinas ante la posible llegada de las dosis de Astrazeneca este domingo

El Ministro de Salud Pública Daniel Salinas se expresó este viernes sobre la vacuna de Oxford-Astrazeneca luego de que este jueves se conociera que el gobierno esperaba la confirmación oficial de la llegada este domingo 4 de abril de una partida de 48.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Salinas dijo que la vacuna fue avalada por la OMS y la Agencia Reguladora Europea y pidió "calma". Además, señaló que aguarda a que la Comisión Nacional Asesora en Vacunas "se expida con su independencia de criterio" y añadió: "fue una de las primeras vacunas que la misma aprobó por su seguridad y eficacia".

El ministro señaló además que la vacuna ya fue aprobada por la comisión y está registrada en el MSP. "Nos aseguramos que la Comisión actualice toda la evidencia a efectos de brindar las máximas garantías", dijo.

Un estudio desarrollado en marzo en Estados Unidos, Chile y Perú arrojó que la vacuna es 79% efectiva contra la infección sintomática de COVID-19 y 100% efectiva en prevenir casos graves de la misma.



En el último mes la eficacia de esta vacuna fue puesta en tela de juicio luego de que los principales países de la Unión Europea suspendieran la administración de esta vacuna ante algunos casos de pacientes con coágulos.



Días después volvieron a vacunar luego que el regulador europeo concluyera que era una vacuna "segura y eficaz". La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) revisó la vacuna concluyó que "no estaba asociada" a un mayor riesgo de coágulos.

Reguladores británicos reportan casos de coágulos pero aún estudian si tienen relación con la vacuna

Este viernes los reguladores británicos señalaron que se identificaron 30 casos de unos raros coágulos de sangre entre personas vacunadas con AstraZeneca en el Reino Unido, pero han recalcado los beneficios de este preparado para combatir la covid-19.



La Agencia Reguladora de Medicinas y Cuidados para la Salud (MHRA, en inglés) ha insistido hoy en que los riesgos asociados a estos coágulos son "muy pequeños" y que la población debería aceptar la vacuna cuando sea ofrecida por la Sanidad.



Adam Finn, integrante del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI, en inglés)- a cargo del plan de vacunación del país-, señaló que el preparado es, "de lejos, la opción más segura para reducir los riesgos de enfermar de gravedad o morir a causa de la covid-19".



Finn, de la Universidad inglesa de Bristol, declaró este viernes a los medios que estos casos son "muy cuidadosamente investigados para entender mejor" si hay algún tipo de "vínculo casual con la vacunación".



"No obstante, la extrema rareza de estos casos en el contexto de muchos millones de dosis que han sido administradas significa que la decisión sobre el riesgo o beneficio que afronta la gente cuando se le invita a recibir la vacuna contra la covid-19 es sencilla: recibir la vacuna es, de lejos, la opción más segura".



Los reguladores han puntualizado que no han recibido notificación de problemas de coágulos en los vacunados con el preparado de BioNTech/Pfizer.



Esta información sale a la luz después de que Alemania decidiera suspender el uso de AstraZeneca para las personas menores de 60 años ante el temor de un posible vínculo con coágulos.



En tanto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya había indicado que "no había evidencias" para restringir el uso de la vacuna de AstraZeneca entre la población.



EFE