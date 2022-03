Caen los nacimientos en ASSE, pero estiman que habrá un "efecto rebote" antes que "acabe esta década"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Uruguay pareciera que ni los peores meses de la pandemia movieron la tendencia y los nacimientos siguen a la baja. La pronunciada caída de los últimos años (el 2021 también) está motivada, en buena medida, por la caída del embarazo en adolescentes. Pero muchas de esas mujeres que no fueron madres este último tiempo, estiman los demógrafos, es probable que tengan a sus hijos más tarde. De ahí que en el Programa de Población de la Universidad de la República hayan llegado a la conclusión de que, “antes de que acabe esta década”, habrá un “efecto rebote” y una “recuperación parcial de los nacimientos”.

Naciones Unidas estimó que, fruto del confinamiento y la falta de acceso a los anticonceptivos y servicios de salud, en el mundo se produjeron el año pasado unos 7 millones de embarazos no planificados. Y la principal preocupación de los demógrafos pasaba por el incremento de los embarazos en adolescentes: aumentaron 10% en México, 12% en Perú... Pero en Uruguay eso no pasó, al menos no en lo que muestra la salud pública.



La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) es un termómetro de la marcha de los embarazos en adolescentes: entre seis y siete de cada diez madres menores de 20 años es usuaria del prestador público. Y allí se observó en 2021 una caída del 5,4% de los nacimientos de madres jóvenes. Esa baja es todavía mayor si se tiene en cuenta que, por la crisis por la pandemiamica, ASSE incrementó la cantidad de usuarias en edad fértil.



“Es importante que esta cifra de nacimientos de madres adolescentes siga bajando, aunque sea una baja más moderada que antes, porque son mujeres que manifestaban que querían ser madres más tarde y no en ese momento”, explica el demógrafo Ignacio Pardo, del Programa de Población de la Universidad de la República. “A Uruguay le será cada vez más difícil mover ese porcentaje a la baja, porque va quedando un núcleo duro de fecundidad adolescente y, a la vez, dentro de poco empezará a notarse un incremento de los nacimientos de aquellas exadolescentes que postergaron sus embarazos”.

Entre las madres mayores de 20 años, ASSE no representa a la mayoría de los nacimientos registrados en el país. Así que lo que sucede en el prestador público no es un indicador de cómo marcha la natalidad en Uruguay. Pero, si lo fuera, tampoco mostraría un cambio en la tendencia. Porque en ASSE hubo 4% más nacimientos de madres mayores de 20 años, pero, a la vez, el prestador público incrementó en más de 4% el número de mujeres afiliadas de esas edades.



El Ministerio de Salud Pública todavía no difundió las cifras nacionales, pero, de confirmarse un mismo comportamiento en el sector privado, todo indica que seguirá la caída de los nacimientos en el país y que los muertos en el año superaron a los nacidos vivos (por primera vez desde que hay registros).



Cuando los investigadores de la Udelar, del Fondo de Población de Naciones Unidas y de la ANEP estimaron que las escuelas uruguayas perderán una cuarta parte de sus alumnos para 2030, tuvieron que proyectar cómo se comportará la marcha poblacional en los próximos años. Para eso estudiaron lo acontecido en distintos países que, como Uruguay, tuvieron una fuerte caída de la natalidad. Y concluyeron que todos tienen en un momento un “efecto rebote”.

La proyección de los investigadores es que ese cambio de tendencia se dé cerca de 2028, pero aclaró Pardo, “puede ser un par de años antes o después, porque son estimaciones que toman varios supuestos”.



Naciones Unidas sigue esa misma metodología de proyección. Parte de lo que se está observando en el mundo es que habría una convergencia hacia un promedio de 1,7 hijos por mujer en edad de ser madre. Uruguay es hoy un país de muy baja fecundidad (debajo de 1,4 hijos por mujer en edad fértil), pero “es probable que en algún momento se empiece a acercar otra vez al 1,7”.



Las cifras

2.614 Nacimientos de madres meno-res de 20 años reportó ASSE en 2021. Eso significa una caída de 5,4% respecto a 2020 y eso que aumentó la cifra de afiliadas.