Cae a mínimo histórico la maternidad en adolescentes

Uruguay era África y ahora está camino a ser Europa. Con esas palabras describen los técnicos la “histórica caída” de los nacimientos de mujeres adolescentes. No hace tanto tiempo, cuando las hoy jóvenes de entre 15 y 19 años estaban por nacer, en el país había un porcentaje de madres adolescentes muy similar a Egipto y Ghana. Pero hoy, con la confirmación de una reducción de 910 nacimientos en un año, Uruguay marcha a ser, otra vez, la Suiza de América.

El anuncio lo dio el subsecretario de Salud, Jorge Quian, cuando expuso ayer lo realizado por su ministerio en temas de género: “Los métodos anticonceptivos, en especial los implantes subdérmicos, dan co-mo resultado preliminar que en 2018 hubo 4.553 nacimientos de mujeres adolescentes” cuando en 2017 habían sido 5.463. De confirmarse la exactitud del dato, que “no variará mucho” pero que el Programa de Población de la UdelaR “está afinando”, el país habrá reducido la tasa de fecundidad de sus adolescentes a la mitad en menos de 30 años.

El “notable” descenso -sobre todo desde 2015 a la fecha- tiene asombrados hasta a los más eruditos. Incluso tiene sorprendido a Juan José Calvo, el demógrafo que lidera la oficina en Uruguay del Fondo de Población de Naciones Unidas y que asesora al ministerio sobre este asunto: “Es un fenómeno extrañísimo, pero no deja de ser una excelente noticia”.

Su colega Carmen Varela, investigadora del Programa de Población de la UdelaR, coincide con lo positivo de la noticia pero aclara que “aún resta mucho por avanzar, sobre todo en el combate a algunos factores que sabemos llevan al embarazo en adolescentes: el abandono del liceo, la falta de oportunidades, de afecto”.

Cada vez que un académico habla de “causas multifactoriales” de un fenómeno, pareciera que se está excusando ante la falta de una respuesta clara. Pero en el caso de la caída del embarazo en adolescentes no se trata de un pretexto. Es que la natalidad está cayendo en todas las edades, al punto que en 2018 hubo cerca de 3.000 nacimientos menos que el año anterior, pero entre las adolescentes la caída “fue mucho mayor”.

Varela cuenta que “desde hace unos 20 años se viene trabajando, con mayor o menor intensidad, en el intento de reducción de la tasa de fecundidad adolescente. Pero “la estrategia nacional que rige desde 2016, la incorporación a la canasta de anticonceptivos de los implantes subdérmicos y el empoderamiento de la mujer han sido claves”.

Escena repetida

“No es tu mina / ni tu nena / ni tu amante./ Solo es una mujer que camina por la calle”. Esto canta Maia Castro y pese a la dulzura de su voz, la estrofa suena agria, chocante. La canción forma parte de un video publicitario del Ministerio de Educación y Cultura que ayer se proyectó en la rendición de cuentas del Consejo Nacional de Género.

Cada ministro, o su vice, expuso lo hecho en su cartera a favor de la equidad de género. El video proyectado por el MEC era una muestra de ese esfuerzo. Fue en ese marco que el subsecretario Quian dio las cifras de natalidad y que agregó que entre las niñas menores de 14 años hubo 98 nacimientos -un embarazo a esa edad es entendido, según la nueva ley Integral de Género, como una “violación”.

La directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, dijo que “al día de hoy podemos estar considerando a la igualdad de género como una política de Estado (...) que debe trascender los gobiernos particulares”.

En este sentido, Diputados tiene a estudio un proyecto de ley “de igualdad de género y no discriminación”. El objetivo de este texto, ha dicho Mazzotti, es “materializar” aquello que ya está expuesto en otras normativas.

El Ministerio de Desarrollo Social, de quien depende Inmujeres, ha recibido casi 13 llamadas por día vinculadas a violencia de género al 0800-4141. Al respecto, la ministra Marina Arismendi recordó que en Uruguay hay atención a las mujeres víctimas en todos los departamento, pero que solo en 13 departamentos hay trabajo con los varones ofensores.

La ministra concluyó: “Sin un Estado que escucha, (...) sin un Ejecutivo y un Poder Legislativo que vota y que levanta la mano con la movilización (...), con la firma del Poder Ejecutivo, no hubiéramos llegado a los avances que estamos haciendo. ¡Todos juntos podemos!”

Decálogo para los varones

Recomendaciones para los hombres que quieren apoyar a las mujeres en la conmemoración de hoy:

- Si sos padre, encárgate de tus hijas e hijos



- Si sos amigo, ofrécete de niñero



- Si sos compañero de trabajo, facilita que tus compañeras acaten el paro.



- Si sos empresario, no descuentes el día ni tomes represalias.



- Si sos estudiante, apoya a tus compañeras acompañándolas en la huelga o facilitándoles los apuntes del día.



- Si sos profesor, no pases lista. Recuerda: es una falta justificada y urgente, las alumnas que no están en tu aula están en la calle gritando: “si nosotras paramos, se para el mundo”.



- Si en tu familia hay una persona dependiente y es una mujer quien la cuida, hoy es un buen día para que empieces a hacerlo tú, el año tiene 365 días y quien necesita cuidados los requiere todos y cada uno de ellos.



- Si vives con una mujer, asume las tareas domésticas y reparte equitativamente las mismas todo el año.



- Si tienes una relación afectiva con una mujer, facilita que ella pueda participar en la huelga y en las manifestaciones.



- Si trabajas en un medio de comunicación, difunde la convocatoria de huelga y todas las acciones organizadas.



- Si eres un hombre que estás por la igualdad, difunde el evento entre tus conocidos y divúlgalo en las redes sociales.



- Si vas a la marcha porque ellas no necesitan que estés en las tareas anteriores, escucha, no te pongas delante, no des órdenes ni lideres las actividades, simplemente acompaña.