Buscan prohibir la venta de alimentos chatarra en escuelas

El senador del Partido Nacional, Javier García presentará un proyecto de ley en el Parlamento para prohibir definitivamente la venta de comida no saludable conocida como “chatarra” en escuelas, colegios y liceos públicos y privados de todo el país.

Molesto por la crítica que realizó el presidente de la República Tabaré Vázquez a la oposición la semana pasada por “politizar” la lucha contra el tabaquismo del gobierno, García anunció que presentará un proyecto que busca “prohibir definitivamente la venta, publicidad, y promoción de comida chatarra en escuelas y liceos públicos y privados”. La medida busca disminuir las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares o las respiratorias crónicas.



Para el legislador “hay que tener una fuerte decisión y voluntad política de estimular hábitos de vida saludable, que impacten para mejor en la salud de las personas y los uruguayos empezando desde el momento más inicial de la vida y donde se forman hoy estos hábitos, en el lugar donde se construyen estos hábitos”.



Vázquez confirmó el jueves pasado que el Poder Ejecutivo apeló la sentencia judicial dispuesta por el juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Pablo Eguren que amparó a la tabacalera British American Tobacco Limited (BAT) tras un recurso que presentó la empresa contra un decreto del Poder Ejecutivo que establece que desde febrero del año próximo, todas las cajillas de cigarrillos deberán ser visualmente idénticas (cajillas planas).



Al ser consultado sobre si el tema de la lucha contra el tabaquismo se ha politizado, Vázquez respondió: “¿A usted qué le parece?”. Y agregó que es “paradójico” que la oposición acompañó al gobierno en la campaña antitabaco y ahora “cuando surge una situación de este tipo, actúa de manera automática llamando a ministros al Parlamento, generando situaciones que no condicen con lo que ha hecho la oposición cuando acompañó al gobierno en esta lucha”.

Alimentos sanos.

García que fue también el autor de la ley de alimentación saludable en las escuelas y liceos, consideró que “los muchachos y los niños pasan buena parte de su día o en su casa o en su centro de estudios, por eso creemos que es indispensable que allí en las escuelas en los liceos, que son un lugar fundamental de construcción de estos hábitos el mensaje sea muy claro”. No obstante, señaló: “Eso si, el Poder Ejecutivo tiene que ayudar a aplicarlas porque de lo contrario lo que dice el presidente queda solo en discursos y no se parece a la realidad”.



El Ministerio de Salud (MSP) controla que las cantinas de escuelas y liceos cumplan con lo dispuesto en la Ley N° 19.140 de Alimentación Saludable en los centros de enseñanza, formulada en 2013, en cuanto a la venta de productos alimenticios que no incluyan productos ultraprocesados.



Según un informe elaborado por la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social “existe un contenido limitado del contenido y alcance de la ley”, las cantinas de las escuelas no tienen una lista de alimentos envasados recomendados, y exhorta a crear mecanismos de seguimiento y evaluación de la normativa.



En este sentido, recomienda la creación de un programa nacional de orientación alimentaria en centros educativos.