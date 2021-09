Brote en Hospital Vilardebó: detectaron un caso de la variante Delta 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se cumple una semana desde que fue detectado el primer caso positivo de COVID-19 en el Hospital Vilardebó. Este jueves, además, se confirmó que al menos uno de los casos registrados corresponde a la variante Delta de coroanvirus, informó "Así nos va" (Radio Carve) y confirmó El País con Federico Sacchi, director del centro.

"Nosotros mandamos todas las muestras para hacer secuenciación y recibimos el resultado de una de ellas, faltan las demás, y ese resultado dio que la variante era la Delta", explicó a El País y agregó que al momento son más de 30 las muestras que están siendo analizadas.



Con respecto a los casos positivos, el director indicó que hay 44 funcionarios del centro que actualmente están cursando la enfermedad. Además hay ocho usuarios, siete de ellas mujeres, que también están contagiadas.



Sacchi indicó que por el momento no se sabe cuál fue el origen del brote y explicó que por el momento se analiza junto con el Ministerio de Salud Pública. "Lo que se sabe es la secuencia de cuál fue el primer funcionario que presentó síntomas, el segundo y cómo se actuó a partir de ahí, pero eso no quiere decir que haya sido el primero en contagiar", explicó.



Mañana viernes se comenzará con una segunda etapa de testeos: "Vamos a volver a hisopar a todos los pacientes y a todos los funcionarios, porque se cumple el tiempo de incubación para tal vez captar a alguna persona que por estar incubando no dio psoitivo en el primero y lo captamos en el segundo", dijo el jerarca.



De los funcionarios contagiados, 41 estaban vacunados, mientras que de los usuarios dos tienen dos dosis de Sinovac, una tiene solo una y el resto no están vacunados.