Basso sobre posible apertura del "corralito" mutual en 2020: "Estamos trabajando en eso"

Esta mañana el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, habló sobre la posibilidad de que en febrero de 2020 se realice una apertura del denominado "corralito" mutual, algo que desde el año 2016 no ocurre.



Basso dijo a la prensa que cuando haya noticias al respecto "vamos a hacer los anuncios, estamos trabajando".



"Estamos trabajando justamente con ese horizonte (que la apertura se realice en 2020) y sobre todo tratando de reanudar aquellas leyes que son necesarias para reducir el impacto de la intermediación lucrativa o de las afiliaciones irregulares que periódicamente se denuncian y es dinero que ponemos todos los uruguayos para el Fonasa y que van a parar a ámbitos que no tiene nada que ver con la atención sanitaria. Es una preocupación que está siendo trabajada", señaló el jerarca.



La semana pasada el diputado nacionalista Martín Lema presentó un nuevo escrito en la Cámara de Diputados para que se abra el "corralito": "Si están las condiciones, ¿por qué esperar a febrero, después de los perjuicios que se les causó a los usuarios?", se preguntó.



"Y si todavía no están las condiciones que se llamen a silencio y no le tomen el pelo a la gente", dijo el diputado blanco.



El "corralito" no se abre desde el 2017 por los hechos de intermediación lucrativa detectados en 2017. Los casos quedaron al descubierto tras detectar que estafadores cobraban por inscribir a pacientes en mutualistas. Una de las maniobras -por la que ya hay 30 personas procesadas- consistía en inscribir en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de $ 500 y $ 1.000.

Casa de Galicia: "Se sigue trabajando"

Basso también habló sobre la situación en Casa de Galicia, cuyos médicos y practicantes se declararon en conflicto porque no han recibido el pago de sus sueldos.



El ministro señaló que "hubo un conflicto la semana pasada que de alguna manera fue vinculado por atraso en sueldos, el mismo fue por la empresa resuelto, y se sigue trabajando por el plan estratégico que la institución tiene y que aspiramos que se ponga en marcha y tenga los resultados que todos esperamos".

Nuevo hospital del BSE: "Un antes y un después"

Las declaraciones del ministro se realizaron en el marco de la inauguración del nuevo hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE).

Tabaré Vázquez estuvo en la inauguración. Foto: Leo Mainé

Según Basso, "Uruguay nunca tuvo nada similar en la historia de la medicina, en el área de la rehabilitación” de trabajadores siniestrados y resaltó la incorporación de "tecnología moderna que permite un estudio mucho más preciso y resultados desde el punto de vista de la rehabilitación".

“Este nuevo hospital sustituye el viejo sanatorio ubicado en el centro de Montevideo para el tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores siniestrados, con tecnología que no existía en el país”, señaló el ministro.

Para el nuevo centro de salud fueron destinados más de 12.500 metros cuadrados. Hay 125 camas de internación y 25 de hospedaje para familiares, laboratorio de marcha, test funcional, block quirúrgico, además de tecnología médica de punta.



Según informa Presidencia, la inversión ascendió a los US$ 40 millones, de los cuales US$ 10 millones se dedicaron a la compra de equipamiento.