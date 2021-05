Baja el promedio de edad en fallecidos por el COVID-19 y de pacientes en CTI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas semanas los médicos intensivistas han presenciado un cambio en el perfil de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Según perciben, hoy la mayoría son hombres, más jóvenes que el año pasado y con sobrepeso.

“El promedio de edad en el primer año de la pandemia fue de 65 años y ahora es 62,5”, dijo el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet a El País. El médico sostuvo que la edad promedio en fallecidos era de 70 años y ahora pasó a ser de 67. Al mismo tiempo, los que egresan con vida de CTI ahora promedian en 58 años y anteriormente el promedio era 60.



De todos modos, en cantidades absolutas, Pontet aclaró que la población dominante en cuidados intensivos está entre los 50 y los 70 años. La novedad ahora es que “hay más pacientes menores de 50 que antes de marzo no se habían visto, salvo excepciones”.



El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, advirtió la semana pasada que la “cepa P1 ha sido muy voraz con el paciente joven, con el que a veces no le venía dando corte a esta pandemia pensando que no le iba a complicar la vida”. Los especialistas en cuidados intensivos dicen que la nueva variante de Manaos podría explicar la baja en el promedio de edad, aunque también lo asocian al aumento de contagios en general. Según el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco, al aumentar la cantidad de casos “aumenta la presencia de pacientes que no era tan frecuente de ver el año pasado”.

La médica intensivista e infectóloga Daniela Paciel dijo que “los fallecidos tienen menor edad que antes” y que los internados suelen ser hombres con sobrepeso.



“Cuando contamos a los pacientes, llega un punto en el que te preguntás cuál es el paciente que estás contando porque son todos muy parecidos”, detalló Paciel y dijo que eso “es terrible” porque “las diferencias muchas veces son mínimas y el paciente de la cama uno es casi igual al de la cama dos o la tres”.



La SUMI informó la semana pasada que el 80% de los pacientes internados en CTI son obesos. La obesidad depende de un valor superior a 30 en el Índice de Masa Corporal. Cuando el valor es 25 o más, la persona tiene sobrepeso. Según Julio Pontet, si se tiene en cuenta este indicador, las personas con sobrepeso en CTI ascienden “fácilmente al 90% porque ahí también entran los obesos”.



El profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Intensiva, Pedro Alzugaray, dijo que “el sobrepeso, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular hoy por hoy tienen una prevalencia muy alta” en los pacientes de CTI con COVID-19.



El sexo masculino también predomina en cuidados intensivos de acuerdo a los especialistas. Los últimos datos de la SUMI subrayan que el 58% de los pacientes son hombres y presentan una mortalidad 10% mayor. Ese número “parece poco, pero al hablar de muertos es importante”, dijo Pontet.