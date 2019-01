Qué es la bacteria Vibrio vulnificus, qué daños puede causar y cómo se debe tratar

Ayer lunes falleció un hombre de 50 años que contrajo la bacteria Vibrio vulnificus en el balneario Solís, ubicado en el departamento de Maldonado.



El médico infectólogo Eduardo Savio dijo a El País que se trata de una bacteria que habita en las aguas con ciertas características físicas con una alta letalidad si no es tratada a tiempo.

Hay dos formas posibles de contraer la bacteria. Una de ellas es a través de una erosión o lesión en la piel y es “la única que se registró en nuestro país”, indicó Savio, quien también es miembro de la Asociación Panamericana de Infectología.



“La bacteria penetra por esa herida y produce un proceso inflamatorio grave rápidamente evolutivo que tiene que ser tratado con antibióticos”, explicó.

La otra forma posible de contraerla es a través de la vía oral por la ingestión de ostras, que, según indicó el experto, “no es lo que pasa en Uruguay”.



“La densidad mayor de casos en el mundo se dan en el Golfo de México puesto que en las aguas hay características óptimas para la supervivencia y multiplicación de esta bacteria”, dijo.

Consultado sobre si es común que aparezca esta bacteria en las aguas uruguayas el médico infectólogo indicó que se trata de un fenómeno esporádico pero no inusual. “No es frecuente pero no es algo que desconozcamos”, dijo.

A su vez explicó que de los casos que recuerda de Uruguay siempre se dan en el verano ya que es “cuando suele estar el agua algo más cálida”.

“Es un fenómeno que pasa rápidamente porque la bacteria está en el agua y a medida que cambian las corrientes, cambia la salinidad y cambian los vientos y se dispersa”, dijo.

¿Se pueden ingerir alimentos provenientes del mar?

Savio explicó que la ostra- un tipo de bivalvo- es el fruto del mar más propenso a contraer la bacteria y por lo tanto trasmitirla a quien lo consuma.



“En Uruguay no se comen ostras habitualmente y cuando se comen son importadas de otro lugar, entonces prácticamente nosotros no tenemos casos de contaminación por vía oral, todos son en el agua por traumatismo”, indicó.



El experto a su vez explicó que se trata de una bacteria que tiene una alta letalidad si no se reconoce a la enfermedad a tiempo. “Muchas veces es de tratamiento quirúrgico puesto que el antibiótico a veces no alcanza y cuando la lesión se da casi siempre en los miembros inferiores- porque las personas entran al agua caminando- muchas veces ha terminado en la amputación de algún miembro”, dijo.



Esta bacteria suele afectar más a las personas mayores de edad y que a su vez posean alguna enfermedad general debilitante, pero esto según Savio “no es excluyente” .