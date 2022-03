Autoridades de ASSE al Parlamento por caso de niña que murió en Rivera a la espera de traslado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), encabezados por su presidente, Leonardo Cipriani, concurrirán este martes a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del Parlamento para informar sobre el caso de la niña que falleció en Rivera por falta de un traslado hacia Montevideo, informó este lunes el organismo.

En el encuentro, que tendrá lugar a las 13:30, también se espera información sobre los traslados de pacientes dentro del territorio nacional y la atención de emergencias.



La niña de ocho años, procedente de Abrojal, se atendía en la localidad riverense de Vichadero por una crisis de broncoespasmo. Como no cedía el cuadro que tenía, los padres decidieron trasladarla al Hospital del departamento, donde inmediatamente fue medicada y enseguida hizo un paro cardiorrespiratorio. Allí la intubaron, le hicieron una placa de tórax y le diagnosticaron un tumor de origen mediastinal que le comprimía la vía aérea.



Según explicó a El País en su momento el director del Hospital de Rivera, Jorge Nieves, dado que en la ciudad no hay cirujano pediátrico especialista en tórax y no se cuenta con un CTI para niños, se decidió su traslado urgente al Pereira Rossell.



Sin embargo, el avión sufrió un desperfecto y se debió llamar al SAME 105. La ambulancia disponible que cumplía los requerimientos se encontraba en Salto y demoraba cuatro horas en llegar a Rivera. Antes de que lo hiciera, la niña sufrió otro paro cardiorrespiratorio. “Se la reanimó por una hora y falleció”, señaló el director del Hospital de Rivera, Jorge Nieves.