¿Por qué aumentaron los casos de COVID-19 en personal de la salud? Expertos lo explican

La cantidad de casos de COVID-19 en personal de salud se duplicó en las últimas dos semanas. Hasta el 6 de setiembre, las personas que estaban cursando la enfermedad eran 43. Sin embargo, 14 días más tarde ese número ascendió a 83 funcionarios. Pero, ¿a qué se debe ese aumento?, ¿qué explican los expertos?

El infectólogo Eduardo Savio explicó a El País que ese aumento de casos está “claramente” ligado a los dos brotes de COVID-19 surgidos en los últimos días en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Vilardebó.



“El aumento relativo en el personal de la salud solo puede ser atribuible a los brotes del (Hospital de) Clínicas y del Vilardebó, ya que son los únicos brotes activos y que llevan muchos días en todo el país”, afirmó.

A su vez, quien también se manifestó al respecto fue el catedrático de Enfermedades Infecciosas en Udelar, Julio Medina. El experto explicó a través de su cuenta de Twitter que ese aumento era un “reflejo” de los brotes en los centros de salud y agregó que “tiene importancia” porque “los mismos pueden amplificarse hacia la comunidad”. Y concluyó: “También son reflejo de lo que sucede en la comunidad”.

La cantidad de casos activos en el personal de salud se duplicó en 2 sem, paso de 43 a 87. Son reflejo de los brotes en los centros de salud y tiene importancia porque los mismos pueden amplificarse hacia la comunidad. Tb son reflejo de lo que sucede en la comunidad. — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) September 20, 2021

El infectólogo Savio también fue consultado por El País acerca de si la llegada de la variante Delta podría haber influido en la aparición de estos brotes. En ese sentido, el experto explicó que “sin dudas” fue un factor “determinante”.



“Lo cierto es que hay una situación de transmisión comunitaria de baja intensidad de la cepa Delta, que está básicamente concentrado en Montevideo y en ciertas áreas del departamento de Canelones”, explicó.



Y agregó que eso “tiene que ser muy tenido en cuenta” porque “puede implicar un peligro, no solo para los vacunados, sino para aquellos que están inmunizados y que están en período de refuerzo de su vacuna, o a la espera de iniciar su refuerzo, como ocurre con los mayores de 60 años con plataforma Pfizer, que va a pasar a partir de octubre”.

“Todas las personas que estamos vacunadas, somos claramente los más protegidos, pero ya es sabido que la inmunidad recae con los meses”, explicó Savio y agregó, además, que “al ser la variante Delta más transmisible, puede infectar en forma leve a los vacunados completamente”.



En ese sentido, dijo, “por eso es que Uruguay está completando el esquema primario de inmunización con Coronavac a quienes lo recibieron, con su tercera dosis Pfizer. Y Pfizer, que tiene una eficacia más alta, también declina sobre el sexto mes y ya tenemos que empezar a revacunarnos a partir del mes de octubre”.

“Estamos en un círculo de transmisión que va a ser extremadamente largo, y conviviendo con coronavirus 2021-2022”, sostuvo y agregó: “Estamos transitando un camino, que en este momento es rápidamente favorable, pero estamos muy lejos de terminar con SARS-CoV-2 y va a implicar mucho tiempo”.



Además, Savio resaltó que el “impacto de Delta en Uruguay” no fue “tan desbordante” como en el resto del mundo, porque “nos ubicó con una alta tasa de inmunización”. En cambio explicó que al ser una “variante de alta transmisibilidad” no la “podemos ignorar”. En ese sentido, Savio expresó: “es momento de no flexibilizar demasiado las medidas de higiene no farmacológicas y otras, porque es una realidad con la que estamos conviviendo”.



En ese sentido, dijo que si se “mira atentamente“, todos los días “hay un poquito de aumento” de casos en el país, pero todo “focalizado en Montevideo, y en menor grado en Canelones”. “La situación es para poner atención, realmente”, sostuvo.