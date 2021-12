Aumentan casos previo a las fiestas; gobierno no cambia protocolos y sigue confiando en la alta vacunación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al igual que sucedió el año pasado, en 2021 la Navidad vuelve a llegar a Uruguay en medio de una tendencia a la suba de los contagios de COVID-19. Esta semana la cantidad de positivos diarios llegó a pasar los 400 más de una vez, algo que no sucedía desde julio. La diferencia sustancial en este fin de año es la presencia de las vacunas. Así lo definió el Ministerio de Salud Pública (MSP), que decidió no emitir recomendaciones para las celebraciones familiares de esta noche, debido a que más del 75% de la población cuenta con las dosis iniciales de la inoculación contra el COVID-19.

“No es que no haya ninguna recomendación, si no que la recomendación es que todos estén vacunados para poder tener una reunión tranquila y segura”, sostuvo el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, en Quién es Quién (Diamante FM). Satdjian dijo que es fundamental que estén “todos vacunados en ambientes donde corra el aire” porque “eso minimiza el riesgo del contagio”.



Según el jerarca del MSP, la cartera no quiere “poner un límite de personas porque son reuniones familiares” y ahora “podemos darnos ese gusto de reencontrarnos, volver a los abrazos, volver a los afectos con seguridad”.



Lo que puede suceder en varias reuniones de esta noche, es que las familias cuenten con la presencia de ese tío, hermano o primo que decidió no vacunarse. Frente a esos casos, Satdjian sostuvo que es importante tener “ambientes abiertos, mantener una distancia y no compartir utensilios”.



El País informó hace un mes que el MSP tampoco fiscalizará nada con respecto a fiestas y eventos. “Si cambia la situación de aquí al 24 de diciembre puede haber algo, pero la situación está muy estable y la vacunación muestra resultados, entonces no amerita más recomendaciones”, dijeron desde la cartera en ese momento.



En la Navidad de 2020 el GACH emitió recomendaciones de no poner mesas con picadas y poner nombres en los vasos. Pero la vacuna parece haberlo cambiado todo y un año después se espera que hoy haya fiestas multitudinarias.

Lo masivo.

Para las fiestas masivas, las intendencias recurren al protocolo del MSP para estos eventos, que es flexible en la cantidad de asistentes aunque deben estar todos vacunados. En Montevideo, por ejemplo, Jackson Bar espera más de 3.000 personas para su fiesta de Navidad en la Plaza Virgilio, al tiempo que Volvé Mi Negra organizará otra en la rambla del Club de Golf.



En tanto, la Intendencia de Maldonado prevé que en el parque El Placer, en el límite entre Punta del Este y La Barra, haya fiestas de 3.000 y 5.000 personas hasta el 10 de enero.



Desde la Intendencia de Montevideo dijeron a El País que los principales aspectos a fiscalizar serán el aforo, los ruidos molestos, la limpieza y el cumplimiento de la normativa sanitaria y de espectáculos, señalaron desde la comuna. Además trabajarán en coordinación con el Ministerio del Interior por fiestas espontáneas que puedan convocarse en espacios públicos.

A partir de esta flexibilidad casi total en los aforos para las reuniones, desde la Cámara de Eventos del Uruguay (CEU) miran con preocupación el avance que hoy permite el MSP y temen estar viendo la misma película que en el 2020.



“Lo que no queremos es que esto se descontrole y después ser nosotros quienes paguen los platos rotos, porque el sector de los eventos es lo primero que se cerró cuando se descontroló la situación”, dijo a El País el presidente de la Cámara de Eventos, Germán Barcala.



La CEU cree que la apertura para esta Navidad es “excesiva por la falta de controles”, algo que en el corto plazo podría repercutir en el sector. Barcala explicó: “Queríamos apertura sí, pero responsable, porque pasar a que se pierdan todos los avances que se hicieron hasta ahora... En este momento que están subiendo los casos nos parece que es demasiado”.



Además, a partir de que el MSP emitió esta semana una ordenanza que permite a las personas que cuentan con las tres dosis contra el COVID-19 y son asintomáticas no tener que hisoparse ni hacer cuarentena al estar en contacto con un caso positivo, Barcala dijo que se genera una “duda existencial” con respecto a si el personal que trabaja en eventos que sea contacto de un caso positivo debe seguir trabajando o no.

“El tema con nuestro sector es que esa persona estaría en contacto con 500, 600 o hasta 800 personas después de ser contacto de alguien con COVID”, sostuvo el presidente de la CEU. Y agregó: “Como la vacunación en Uruguay no es obligatoria, tampoco es cómodo preguntar si recibieron dos o tres vacunas”.