Aumentan los casos de covid en ASSE y privados; MSP dice que "está todo bajo control"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Totalmente bajo control", así definió ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la situación del país en relación a los casos de covid-19. Y es que el escenario actual no se acerca al que se vivió en otros momentos de la pandemia. Sin embargo, los casos de coronavirus y la cantidad de hisopados positivos están en aumento, algo que va en concordancia con otros países de la región.

La situación uruguaya no es única. Uno de los dos países limítrofes, Argentina, tuvo un crecimiento de 115% de las infecciones en las últimas dos semanas. Y Bolivia, por su parte, registró un porcentaje aún mayor: 457%. Al momento la cantidad de nuevos casos en Uruguay continúa en crecimiento. Así lo informaron a El País desde el Hospital de Clínicas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Casmu.



Ante esta situación, desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se lanzará una campaña de vacunación contra el covid-19, con el objetivo de que más personas se den las dosis de refuerzo.

Refuerzo de vacunatorios en balnearios por verano La campaña de vacunación está próxima a lanzarse y ayer se anunció que habrá un refuerzo de los vacunatorios en la zona de los balnearios. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, indicó en rueda de prensa que “probablemente este plan se extenderá durante la temporada de verano” y, además, contó que los turistas podrán administrarse dosis si lo desean.



Esta semana la cartera decidió adelantar la dosis de refuerzo de la vacuna para las próximas semanas, algo que había anunciado para fin de marzo.

Números

Los números oficiales vienen en crecimiento. El MSP publica los datos de manera semanal y el último informe, del lunes, marcó un incremento de 73% de las infecciones de coronavirus, con 2.645 nuevos casos del 4 al 10 de diciembre.



Y en esta semana los centros de salud continuaron viendo una suba de los contagios. No obstante, el escenario aún está alejado de los momentos críticos de la enfermedad, como se vivió durante la pandemia. La explicación es, en pocas palabras, la inmunización de la población.



ASSE -según informó su presidente Leonardo Cipriani a El País- vive un “aumento sostenido” en las cifras de covid desde hace más de una semana. Pero los valores continúan siendo “manejables” y la “mayoría de los pacientes cursan el proceso en el domicilio”.

¿Cuáles son los números? Tuvo 78 nuevas infecciones en los 476 test que se realizaron el jueves. Por otra parte, los internados en cuidados moderados subieron: eran 57 cuando el día anterior habían sido 49. En lo que refiere a las personas en el CTI, la cifra creció de siete a 10 personas.



En el Casmu las “consultas por covid y los cuadros respiratorios vienen en aumento”. La semana pasada había unos 220 pacientes en seguimiento por coronavirus y ahora son alrededor de 300. Algo similar sucedió con la cantidad de pacientes respiratorios que monitorean, ya que creció de 300 a unos 500 hasta ayer. De este grupo, hay algunos que están con hisopado pendiente. Pero la situación es diferente en el CTI: ayer no tenían pacientes en ese sector del sanatorio.



Desde el Hospital de Clínicas, la doctora Natalia De Gorriarán indicó a El País que hay un aumento de casos en el último tiempo. También aclaró que es en “pacientes que no tienen síntomas respiratorios sino que consultan en el hospital por otras patologías y se realiza el testeo para el ingreso. En ese momento se le diagnostica pero no tienen complicaciones por la enfermedad”.

Vacuna contra el covid-19. Foto: Leonardo Mainé

Ahora los síntomas que más prevalecen, explicó la doctora, son el dolor de cabeza, la congestión nasal, debilidad muscular o cansancio, el dolor de garganta y la fiebre. “La realidad es que no vemos en ellos complicaciones a nivel pulmonar, ni que en la evolución se complique en la parte respiratoria y requieran algún tratamiento como el oxígeno, algo que vimos antes”, añadió.



Quien se refirió ayer a la pandemia fue el ministro de Salud Pública. Salinas recordó que, del total de camas ocupadas del CTI, solo el 1% de los pacientes tienen coronavirus. Se trata de una situación -explicó- que “habla de una circulación que, si bien se ha incrementado en las últimas semanas, está totalmente bajo control”.



“Lo que importa no es la cantidad de casos sino la repercusión sobre el sistema sanitario, y las infecciones respiratorias agudas graves que puedan estar ocurriendo”, aclaró el ministro.



También reiteró la recomendación a inmunizarse a quienes no hayan “culminado su esquema de tercera o cuarta dosis” de vacunación anticovid. El jerarca puntualizó que, en los mayores de 18 años, alrededor del 63% recibieron la tercera dosis y un 45% la cuarta.

A largo plazo

Mucho se ha hablado sobre el síndrome poscovid. La realidad es que en Uruguay las mutualistas crearon áreas específicas para tratar a esos pacientes que presentaban ciertos síntomas después de transitar la enfermedad. Pero esto parece ser una de las cosas que de a poco -y a medida que se cursan otras etapas de la pandemia- van quedando atrás.



El profesor agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) que trabaja con pacientes en el poscovid en el Casmu, Crami y el Hospital Evangélico, el doctor Ernesto Cairoli, explicó a El País que “bajó significativamente la cantidad de consultas por este síndrome”.



Por su parte, De Gorriarán, que atiende en el Hospital de Clínicas, contó que el seguimiento de pacientes con esta condición es a quienes tuvieron covid al inicio de la pandemia, y que quedaron con “secuelas pulmonares y las psicológicas”. Asimismo, al igual que Cairoli, señaló que tuvieron un “descenso importante” en el número de usuarios.

============02B_Complementario Cpo 32 (14913144)============