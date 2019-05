Aumentan los accidentes laborales callejeros a causa de los deliveries

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La primera imagen que suele venir a la mente cuando hablamos de siniestros laborales es la de un obrero accidentado en la construcción o un operario en una fábrica. Pero, con el impulso de los deliveries en la última década, algunas cosas están cambiando a paso firme.

Entre abril de 2018 y marzo de 2019 se han producido 32.486 siniestros laborales, según cifras del Banco de Seguros del Estado (BSE) a las que accedió El País. Como es habitual, la mayoría ocurrieron en la capital: 18.913 siniestros. La cifra total de accidentes laborales viene en baja desde hace años (en 2013, por ejemplo, hubo 58.000 casos) y según las autoridades ha influido la ley de responsabilidad penal empresarial y las tareas de prevención en firmas y gremios.

Una pequeña parte, apenas un 6%, son siniestros de tránsito de personas que tuvieron el accidente cuando trabajaban. Es decir, siniestros laborales producidos en el tránsito. Allí entran los taxistas, los camioneros y sobre todo los deliveries.



La magnitud de los siniestros viales parecen ser poco importantes en el total, pero el panorama cambia en forma rotunda cuando se analizan las lesiones y los daños humanos que ocurren. Cerca del 30% de los pacientes que requieren asistencia en CTI se lesionaron en accidentes viales, según los datos del BSE.



“Eso demuestra que, si bien la magnitud es pequeña, son los más graves desde el punto de vista de los daños humanos”, dijo a El País el doctor Rodolfo Vázquez, especialista en siniestros laborales y rehabilitación, subgerente general del BSE y hasta hace unos meses director del sanatorio del banco. Otra cifra que alarma a las autoridades es que el 33% de los más de 60 muertos al año en accidentes laborales ocurren en siniestros viales. “La muerte en un accidente en la vía pública es la primera causa de muerte en los accidentes laborales en Uruguay”, sostuvo Vázquez.

Pero eso no siempre fue así. “Es un proceso que se viene dando en los últimos 10 años y está vinculado a la explosión del tema servicios”, indicó el especialista. El peso más importante está en los deliveries, una de las grandes causas del aumento de la siniestralidad en esta rama de actividad. Para muestra un dato: el 60% de estos siniestros son en moto. En los últimos meses también se ha visto un aumento de los deliveries en bicicleta al menos en las calles montevideanas, pero es un fenómeno nuevo y las estadísticas aún no los registran. “Vamos a ver cómo impacta”, indicó Vázquez.



Modelo Uber.

¿Y cómo influye la precarización laboral que de alguna manera impuso el modelo Uber? “Mucho, influye muchísimo”, respondió Vázquez, con cierta preocupación



Y explicó que, como norma, el seguro de accidentes de trabajo es obligatorio y de orden público. Aunque un trabajador no esté asegurado por la empresa, cuando tiene un accidente y va al sanatorio del BSE, es asistido igual “y el banco procura el recupero a la empresa”. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que muchos de estos trabajadores son empleados de firmas que ni siquiera están en el país, como pasa con muchos deliveries. “El banco te asiste igual pero genera un problema enorme. Son muy pocos pero hay casos en que es difícil identificar a la empresa en el país”, indicó Vázquez, quien de todos modos aclaró que en concreto con Uber no ha habido problemas para cobrar.



¿Qué se está haciendo para atender este complicado panorama de los deliveries? “El banco ha realizado cursos de delivery conjuntamente con la Unasev, y además el departamento de administración de riesgos trabaja con las empresas del sector”, indicó el especialista. Pero aclaró que en demasiadas ocasiones los trabajadores no respetan las medidas de seguridad, como el casco o los chalecos reflectores.



A nivel histórico la construcción era quizás la rama de actividad con mayor riesgo, pero dejó de serlo. “Allí han trabajado muy bien en prevención. Eso hizo bajar mucho la tasa de siniestralidad. Para la cantidad de potenciales siniestrados, los siniestros son pocos”, afirmó Vázquez.



Y tiró un dato: la actividad rural tiene mucha más siniestralidad que la construcción, sobre todo a nivel de la forestación. Lo mismo sucede con la pesca, una industria de alto riesgo si se toma en cuenta la cantidad de trabajadores.