Atención del FNR confirma las “asimetrías” existentes entre los departamentos del país

Más allá de que en todos los departamentos del país hay personas que reciben prestaciones médicas del Fondo Nacional de Recursos (FNR), hay un abismo entre el norte y el sur del Río Negro con respecto a su distribución. Las diferencias se agudizan aún más en algunas áreas y los especialistas sospechan que existen problemas de accesibilidad. Además hablan de una “educación distinta” entre la población, “a pesar del pequeño tamaño del país”.

Los datos estadísticos del FNR indican que de las 24.668 prestaciones médicas para todo el país, solamente hay 3.081 destinadas a personas con residencia declarada en el norte. Es decir, entre Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro y Rivera, la suma no llega a ser un 15% del total.



Sin embargo, en esa diferencia hace falta tener en cuenta la población que tiene cada uno de estos departamentos, que es sustancialmente menor a la de Montevideo, Maldonado o Canelones. La tasa de prestaciones por cada 10.000 habitantes para todo el país da 69,6, con Montevideo por encima con un total de 82,3, mientras el norte sigue por debajo con un 52,3. ¿Por qué las personas que viven en algunos departamentos piden menos recursos médicos? ¿Existe una diferencia biológica entre el sur y el norte? ¿Qué pasó durante la pandemia con esto?

Los datos analizados corresponden al año 2020, debido a que aún no se publicaron los de 2021 ni los de 2022. Sin embargo, la directora general del Fondo Nacional de Recursos, María Ana Porcelli, dijo a El País que actualmente “la tendencia es la misma” y subrayó que hay “una clara asimetría” entre el norte y el sur del país. “Venimos trabajando en la accesibilidad de las prestaciones que se brindan, sobre todo porque se trata de un tema en el que se puede mejorar”, explicó Porcelli, y agregó que es necesario “acercar algunos de los servicios que están muy concentrados en Montevideo”.



El FNR financia los servicios que se brindan en los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que están distribuidos por el país a través de los distintos centros de salud tanto públicos como privados. En este sentido, la jerarca sostuvo que Uruguay tiene un número de centros que es “enorme” para su tamaño y “no se trata de que haya pocos IMAE” sino que las diferencias entre el norte y el sur del país tienen que ver con “la educación de la población”.



Esa educación puede verse en la tendencia o no a frecuentar la consulta médica, según explicó el nefrólogo especializado en enfermedades autoinmunes Ricardo Silvariño. “Se trata de un problema geográfico que además tiene que ver con que fallan los mecanismos de atención primaria, porque si buscamos las enfermedades muchas veces las podemos encontrar”, explicó.



La nefrología es particularmente una de las áreas en la que las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos tienen mayor inequidad. De los 646 recursos vinculados a problemas renales que se asignaron en 2020 solamente 92 fueron al norte del país. Es decir que, cada 10.000 habitantes se atendió 1,8 pacientes en todo el país, pero 1,5 al norte del Río Negro. En Montevideo fueron 2,1. “Entre quienes tienen más chances de padecerlo es necesario llegar a tiempo, adelantarse a las manifestaciones clínicas, sobre todo porque esa gente sin diagnosticar tiene mayor posibilidad de enfermar y morir”, dijo Silvariño.



Lo que el FNR financia para Nefrología son servicios de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. En todos los casos, se trata de patologías en donde “los síntomas aparecen cuando se trata de una situación severa”, según el experto. En este sentido, Silvariño remarcó: “Quienes ya llegan con un mal estado muchas veces lo hacen porque no tuvieron acceso a un nefrólogo o simplemente no pasaron por uno”. La supuesta poca accesibilidad a un nefrólogo es “compleja” de analizar como tal debido a dos factores. El primero, es que Uruguay está quinto en el ranking de la OMS que analiza la cantidad de nefrólogos por país teniendo en cuenta su población, por lo tanto, “no hay tal falta”, según Silvariño. Pero el segundo tiene que ver con la distribución de estos profesionales. “Hay pocos cargos en el interior, prácticamente no se producen llamados en ASSE para nefrología, entonces la mayoría está en Montevideo”, señaló.



Entre los mayores de 18 años se espera que entre el 10 y el 12% padezca algún tipo de enfermedad renal y, de estos, un número pequeño llega a necesitar diálisis. Para Silvariño, “tiene poco sentido” que la población uruguaya “biológicamente sea la misma” y “no se respeten las mismas proporciones entre el norte y el sur del país”.



En el caso de la cardiología, la diferencia geográfica dentro de Uruguay es aún mayor. Los últimos datos del FNR indican que la tasa de prestaciones para todo el país es de 33,7 cada 10.000 habitantes y en los seis departamentos al norte del Río Negro la tasa es de 29,0. En Montevideo, 38,1.

El problema de accesibilidad allí es “de raíz”, según el cirujano cardíaco Victor Dayan, porque en todo el interior solamente hay dos IMAE para cardiología y uno está en el norte, ubicado en la ciudad de Salto. Sin embargo, el experto señaló que a la hora de analizar las diferencias en las prestaciones del FNR es importante tener en cuenta el “estilo de vida” de las personas que viven en el interior como factor influyente. “La gente del interior no necesita tantos marcapasos o intervenciones quirúrgicas del corazón, por el simple hecho de que se vive de manera más tranquila, con menos estrés ni contaminación”, subrayó Dayan, y agregó que igualmente durante la pandemia se estudió que quien más sufrió problemas de acceso a servicios e intervenciones cardiológicas fue el del sector público en el interior del país. En el mismo sentido, la responsable del FNR subrayó: “Si ya había un problema antes, ahora no hay dudas de que empeoró”.



Otra especialidad que manifiesta algunas diferencias es la oncología. Consultada al respecto, la catedrática y actual presidenta del Colegio Médico, Lucía Delgado, indicó que “aunque el problema fue mejorando, aún persiste”, y ocurre “sobre todo en el medio rural profundo”.