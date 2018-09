Asumió la nueva directora en el Hospital de Salto en medio de conflicto sindical

Desde esta mañana el Hospital Regional Salto dependiente de ASSE tiene nueva dirección. La doctora. Patricia Barusso asumió funciones en reemplazo de Marcos García, como parte del llamado a concurso que realizaron las autoridades. García no se había presentado a competir.

La nueva directora asume en medio de un conflicto resuelto semanas atrás por la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, en especial de los servicios de enfermería, ante la falta de recursos humanos y en la que demandaron también una mejora gestión y relacionamiento con las autoridades que han cesado en las últimas horas.

No menor es el tema de la puesta en funcionamiento del área de emergencia pediátrica que hace mas de mes fue inaugurada, pero no cumple su función porque no existen los recursos humanos de enfermería.

En pleno invierno y con una inversión de 600.000 dólares que aportó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en época de mayor demanda de usuarios las puertas de este servicio se abrieron para el acto de inauguración y luego cerradas nuevamente.

Barusso confirmó a El País la designación oficial para actuar al frente de la dirección del nosocomio con una atención estimada que comprende a unos 80.000 usuarios no solo de Salto sino de la región Norte con fecha de hoy 1º de setiembre.

“El acto protocolar con la presencia de las autoridades se concretará el próximo jueves 6”, acotó y prefirió esperar a esa fecha para abordar su plan de trabajo. De igual forma viene dialogando con los encargados de áreas y representantes sindicales para ir conociendo la situación del centro asistencial de salud.

Los nuevos nombres del equipo que la acompañarán en su gestión serán informados por ASSE el día del acto oficial.

Bloqueo de camas

A todo esto y como ya lo decidió el gremio de los trabajadores, a partir del próximo lunes comienzan a aplicarse las medidas de fuerza sindicales que cuentan con apoyo del sindicato a nivel nacional y que entre otros puntos consiste en el “bloqueo” de camas por considerar que no existe una relación de enfermero – paciente para una correcta atención. Los enfermeros denunciaron que por turno un solo funcionario debe estar disponible para 40 pacientes y rechazan además los continuos traslados de sectores ante la carencia de recursos humanos.

“Nunca recibimos una respuesta de los planteamientos realizados a la Dirección”, dijo Esteban Ramírez dirigente gremial en referencia a los planteos formulados al equipo de dirección que cesó ayer y por tal motivo la situación continúa incambiada y desde el lunes aplicarán las medidas que apunta a disminuir el número de personas internadas para equiparar la relación en el número de pacientes con lo que establece el protocolo laboral.