Carámbula en ASSE: hay que "fortalecer lo hecho y corregir lo que haya que corregir"

Hoy viernes asumieron las nuevas autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).



Marcos Carámbula es el presidente de la administración, Marelene Sica, la vicepresidenta y Julio Martínez ocupa el puesto de vocal.

"Asumimos hoy la Presidencia en un equipo de trabajo. Por nuestro compromiso con la salud de la gente", dijo en la oratoria Carámbula.



El nuevo presidente destacó que "hay 13 años de construcción en salud". Y dijo que hay que "defender y fortalecer lo hecho" y "corregir lo que haya que corregir".



Sostuvo que "en estos dos años no se pueden prometer grandes cosas" pero que se trabajará en la transparencia y en las auditorías internas y externas con "austeridad de los dineros públicos".



Agregó que "no venimos a descubrir la pólvora" y que "no queremos desmentir información una y otra vez".



Carámbula señaló además que en la nueva administración que comienza, la "confianza, cultura y cercanía" serán "tema central".



La nueva vicepresidenta habló luego y dijo que “es necesario rediseñar la estructura de ASSE, profundizando la descentralización", y una "mayor articulación entre las unidades y la complementación para dar respuesta a los usuarios". También un " fuerte control del gasto", señaló Sica.



Por su parte, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso que encabezó el acto apuntó que "no estamos improvisando" y que "el designado es un potente equipo de salud".