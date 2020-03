ASSE resolvió cambios para "la atención prioritaria" de pacientes con coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) dispuso por el plazo de un mes "focalizar" los recursos "para la atención prioritaria de pacientes afectados por la pandemia" del coronavirus, entre otras medidas, de acuerdo a un comunicado del organismo. Señalaron que es en función de las "recomendaciones realizadas desde las sociedades científicas, la academia y los gremios".

Este lunes, ASSE resolvió que los directores de las Unidades Ejecutoras podrán, por un mes, "priorizar las modalidades de atención extra hospitalaria y domiciliaria así como la utilización de medios alternativos de atención (incluyendo consultas telefónicas, videoconsultas y medios de telemedicina)", así como "reservando y focalizando los recursos asistenciales presenciales en las unidades asistenciales que lo requieran, para la atención prioritaria de pacientes afectados por la pandemia" del coronavirus.

Además, "podrán reorganizar los servicios y maximizar el uso de modalidades no presenciales para disminuir la concurrencia de usuarios y público en general a centros asistenciales", todo esto "sin afectar la continuidad asistencial de sus usuarios".

Por otro lado, se resolvió que por el plazo de un mes "las Unidades Ejecutoras podrán reprogramar las consultas médicas preventivas de control de niños sanos o embarazadas, así como consultas por control y seguimiento de patologías no graves".

En cuanto a las consultas con actividad quirúrgica "podrán reprogramar aquellas intervenciones de coordinación no urgentes, priorizando la realización de intervenciones quirúrgicas de urgencia, no postergables y las relacionadas con patologías ontológicas, que no deberán verse afectadas".

Otra potestad que asumen los directores de las Unidades Ejecutoras es la de "redireccionar al personal de sus tareas habituales v modalidad y lugar de trabalo, considerando las responsabilidades v obligaciones del personal de la salud en el marco de la emergencia sanitaria".