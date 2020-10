ASSE radica denuncia por carnés de salud truchos; funcionario los vendía por $ 150

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un funcionario de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de la policlínica de Baltasar Brum en Artigas, cobraba $ 150 a cada paciente a cambio de “agilizar” la entrega de los carnés de salud que expide el centro. El hombre también evitaba que los pacientes pasaran por la revisión de los especialistas médicos.

La maniobra quedó al descubierto luego de una serie de denuncias recibidas por la anterior administración de la Red de Atención Primaria (RAP), que es la encargada de gestionar las policlínicas de salud pública en todo el país.



En este caso el funcionario, que ingresó como auxiliar de servicio y se terminó desempeñando en el área administrativa del centro, fue sumariado en 2018 con suspensión preventiva y retención de la mitad de su salario.

Sin embargo, las actuaciones siguieron y, días atrás, el directorio de ASSE decidió presentar una denuncia penal por el caso por considerar que la operación constituía “hechos con apariencia delictiva”, según señala una resolución del organismo a la que accedió El País.



De acuerdo al informe elevado a los directores de ASSE, el funcionario “incumplía con la normativa vigente para el trámite de carné de salud al no exigir que los pacientes pasaran por la revisión médica y odontológica”. Incluso, el administrativo tampoco solicitaba a las mujeres que presentasen los resultados de sus últimas pruebas de papanicolau ni mamografías, ni pedía los resultados de los exámenes de laboratorio para expedir los carnés.



Para ASSE, las maniobras podrían configurar delitos dispuestos en el artículo 177 del Código Penal, en los artículos 391 y 392 del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (Tofup) y en los artículos 165 y 166 del Procedimiento Administrativo que rige para el organismo.

Mientras tanto, en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) advierten que no darán opiniones sobre el tema hasta que se expida la Justicia. El dirigente nacional Víctor Martínez dijo a El País que “hay que dejar actuar tranquilas a las autoridades” y que en caso de comprobarse alguna irregularidad, el funcionario involucrado no debería volver a la función pública.



Por otro lado, el gremialista rechazó que no exista un estatuto del funcionario de ASSE que pueda ser utilizado para regularizar, entre otras cosas, la multifunción a la que hoy están expuestos varios de los trabajadores. Contó, por ejemplo, que en este caso el funcionario ingresó a la policlínica como auxiliar de servicio y terminó cumpliendo tareas como administrativo.

Antecedente.

A inicios de 2020, El País informó que unos 25 funcionarios de mantenimiento y entre 10 y 12 camilleros del Hospital Pasteur habían sido destituidos por la empresa tercerizada que los había contratado para trabajar en el centro de salud. Esto pasó luego de que se comprobara que habían falsificado sus carnés de salud.



Una vez notificadas, las autoridades del Pasteur dispusieron una revisión de toda su plantilla de trabajadores, no solo de aquellos tercerizados, sino también de los presupuestados y los que tienen otro tipo de contratos.



En su momento, también, las fuentes del organismo explicaron que las autoridades del Hospital Pasteur solicitaron a las empresas tercerizadas que brindan el servicio de mantenimiento, limpieza y mensajería, que “revisaran” la documentación de sus trabajadores para determinar la validez de sus carnés de salud. En ASSE confirmaron ayer que esta situación ya no ocurre más y que no hay nuevos indicios de irregularidades.

Auditorías.

Mientras tanto, siguen adelante las actuaciones judiciales por siete denuncias penales que el directorio del organismo presentó este año tras detectar irregularidades en auditorías internas. Las autoridades relevaron más de 12 programas o unidades ejecutoras, entre ellas, hospitales de todo el país.