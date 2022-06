ASSE no tiene una posición sobre los proyectos de ley para legalizar la eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, afirmó ayer que su organismo no tiene una posición sobre los proyectos de ley para legalizar la eutanasia que están a estudio del Parlamento. Las declaraciones fueron tras concurrir a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados.

“Nosotros no tenemos por qué opinar como institución porque no corresponde. Somos la Administración de los Servicios de Salud del Estado y obviamente tenemos que cumplir con las normativas vigentes”, comentó en rueda de prensa. Consultado sobre si ve algún riesgo de que se apruebe la normativa, respondió que no.



Asimismo, contó que en la comisión hicieron “énfasis en lo que hoy en día realiza la institución, que son los cuidados paliativos”, y añadió: “Tenemos que pensar que ASSE, desde 2013, ha sido pionero” en el tema y “estamos trabajando y desarrollando en todos los puntos del interior del país”.

Hay dos proyectos a estudio en el Parlamento, que se unificarán en uno solo para ser considerado por la Cámara de Diputados. Uno lo presentó el diputado colorado Ope Pasquet y otro la bancada el Frente Amplio.



El tema lo puso arriba de la mesa el diputado nacionalista Rodrigo Goñi. El legislador, tal como informó El País este lunes, solicitó al directorio del Partido Nacional que se impulse la discusión interna sobre los proyectos mediante la convocatoria de la Agrupación Parlamentaria y la Convención Nacional.

Por otra parte, Cipriani anunció ayer el inicio del funcionamiento de una comisión de bioética en ASSE, algo con lo que el prestador público no contaba. “Está formada por gente muy prestigiosa y usuarios”, y aclaró que los “médicos y profesionales que la integran no tienen cargos jerárquicos en la institución ni son funcionarios actualmente, lo cual brinda una mayor garantía en todos los procesos en los que va a trabajar”. Al mismo tiempo, indicó que hay personas involucradas de todos los sectores políticos.



Por último, consultado por la situación sanitaria, respondió: “Vemos que hay un aumento de los casos, pero que sigue impactando más a nivel comunitario y no a nivel de los centros de terapia intensiva ni las camas de cuidados moderados. Lo que sí estamos viendo es que se está dando en pacientes que no habían tenido covid previo y están inmunizados, lo que por suerte causa que la patología se curse con poca sintomatología y no casos graves”.