ASSE: "Estamos obligados al traslado, sea vía terrestre o aérea"

Un ginecólogo de ASSE que trabaja para el Hospital de Melo dio un pase a la emergencia del Hospital Pereira Rossell a una paciente próxima a dar a luz el pasado 31 de diciembre, con 41 semanas de embarazo.

Lo hizo en una consulta privada en su propio consultorio. Además, a esa altura ya había perdido líquido amniótico y una ecografía reciente señalaba algunos problemas en la pequeña que estaba por nacer.



Desesperada, la mujer buscó en los ómnibus que salían desde la terminal de Melo y no encontró lugar. Rápidamente, organizó una colecta entre familiares y amigos y pagó un taxi que la trasladó a Montevideo por la suma de $ 16.000.

El martes 31 decidió realizarse una ecografía pero, según cuenta, en el hospital no había nadie para hacérsela. “Tuve que pagar particular y en esa ecografía se vio que había algo extraño sobre la pelvis de mi hija”, aseguró.



La señora fue atendida por una médica a cargo de la emergencia del centro asistencial de ASSE, quien consultó con el ginecólogo que estaba de retén. El especialista, por su parte, le indicó que esperara a ser internada y a ver cómo evolucionaba la situación durante los siguientes días porque de todas maneras era 1° de enero y no iba a poder ser trasladada.



Con amigos y familiares, logró reunir los $ 16.000 que necesitaba para poder viajar a Montevideo en taxi. “Ese mismo día el doctor me había roto las membranas para provocarme el parto”, dijo en una entrevista que concedió a Canal 10.

En la noche de ese mismo martes salió en taxi rumbo a la capital junto con su hermana, pero en el camino pidió ir al hospital de Treinta y Tres, ya que sentía que le había bajado la presión. “No había médicos en la emergencia”, indicó.



La urgencia del traslado radicaba principalmente en que debido a la deformación que su hija tenía sobre la pelvis en el momento en que naciera tenían que operarla y el hospital de Melo no contaba con los medios suficientes para llevar a cabo ese tipo de intervención.



Una vez en el Pereira Rossell, la mujer fue atendida de urgencia. Se le realizó una cesárea y finalmente nació su hija, que pesó tres kilos y buen estado de salud, lo que supuso el tercer nacimiento del año en ese hospital especializado.

Investigación administrativa.

Una vez que el caso tomó estado público, la dirección de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación de urgencia para determinar cómo ocurrieron los hechos y por qué no se le dio la asistencia necesaria a la mujer.



Gabriela Medina, gerente interina de ASSE, llamó a conferencia de prensa ayer de tarde. La comparecencia comenzó 45 minutos tarde y fue acompañada por las autoridades del Pereira Rossell.

Medina informó que se está investigando el proceso asistencial ocurrido en Cerro Largo y que se solicitó información, ya que hay “versiones contradictorias”. Además, se explayó en los datos personales de la paciente y su proceso asistencial durante el embarazo. Narró con lujo de detalles las veces que la mujer concurrió al médico y las veces que no se presentó a la cita.



No obstante, tras ser consultada sobre su valoración del proceso asistencial, aclaró que el embarazo fue “controlado”.



“Sin ninguna duda que estamos obligados al traslado de la paciente, vía terrestre o si es necesario vía aérea, por ejemplo”, dijo. Sin embargo, explicó, “hay algunos registros que no son claros acerca del ingreso, del seguimiento, del proceso y de las indicaciones de este traslado”.

Consultada sobre la valoración ética que realiza sobre el ginecólogo de ASSE que atendió a la paciente, Medina prefirió no hacer consideraciones dado el cargo que ostenta. Tampoco aceptó hacer comentarios sobre el hecho de que la orden de ingreso al Pereira se firmara en la casa del profesional y no en el hospital.



La investigación administrativa iniciada por ASSE busca aclarar toda la situación.