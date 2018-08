ASSE: interpelan a ministros y ampliarán las denuncias

Los cinco partidos de la oposición jugarán su última carta legislativa e interpelarán a los ministros de Salud Pública, Jorge Basso, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en el Parlamento por la decena de denuncias por presuntas irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en la denominada "megaestafa" al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que ya no podrán ser analizadas por la comisión investigadora parlamentaria tras la postura del oficialismo de impedir su prórroga.

Paralelamente, la oposición trasladará en bloque a la Justicia de Crimen Organizado las denuncias de las irregularidades constatadas por la investigadora durante un año de trabajo. Es más, esta semana ya definieron que entregarán la ampliación de la denuncia por las irregularidades en la contratación de la empresa de ambulancias Siemm SRL —propiedad de tres directores de hospitales de ASSE— en el Hospital de Bella Unión en Artigas.

Entre la nueva información que se desprende de la lectura y el análisis de las nuevas facturas de la firma que el directorio de ASSE entregó recientemente a la comisión, consta que la empresa fue contratada desde marzo de 2013, meses antes de ser adjudicada en julio de ese mismo año. En ese entonces uno de los socios de la empresa, el actual director del Hospital de Salto, Marcos García, ocupaba la dirección en Bella Unión. García cedió su parte de la empresa cuando asumió como director.

Ayer tras la última sesión de la comisión investigadora, los diputados del Partido Nacional, Martín Lema y Richard Charamelo; del Partido Colorado, Ope Pasquet; del Partido Independiente, Daniel Radío; de Unidad Popular, Eduardo Rubio y del Partido de la Gente, Daniel Peña, realizaron una conferencia de prensa en la que informaron los pasos a seguir.

Lema dijo que "la situación de ASSE es crónica (...) los jerarcas de las irregularidades en Bella Unión siguen en sus cargos de confianza, no cambió nada, tampoco que en el centro se siga contratando a la empresa", apuntó. El legislador presentó ayer ante la investigadora documentos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) que confirman que en julio de este año, el Hospital de Bella Unión volvió a contratar a la empresa de los directores. Justamente ayer, tras la exposición de la oposición, el presidente del directorio de ASSE, Marcos Carámbula, admitió a Subrayado que se contrató excepcionalmente unas 12 veces a Siemm durante este año: "A veces se sobrepone el servicio de urgencia que necesita un traslado especializado a Salto, Montevideo o Tacuarembó y al mismo tiempo surge una emergencia", apuntó Carámbula.

La comisión nunca pudo culminar las investigaciones de las colonias psiquiátricas y las irregularidades constatadas por la propia ASSE en la División Arquitectura. Además tampoco se podrá recibir a nuevos indagados por el caso del Hospital de Bella Unión. Pero como si esto fuera poco, apenas se iniciaron las indagaciones a funcionarios del BPS por la "megaestafa" al Fonasa y aún quedan pendientes las actuaciones por las denuncias en el Centro de Salud de la Costa, el Centro de Salud del Cerro, el Hospital de Las Piedras, el Hospital de Canelones, el Hospital de San Carlos, la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, el Piñeyro del Campo, el Hemocentro Maldonado, el Hospital Filtro y dos capítulos sobre comisiones de apoyo y sobre los aportes de suplentes en ASSE.

Interpelación.

La oposición y el oficialismo preparan informes por separado sobre todas las actuaciones de la comisión que serán analizados en el plenario de la Cámara de Diputados. Además de ampliar las denuncias de Bella Unión —ya están ante la Justicia las irregularidades en el Hospital de Rivera y en los de Dolores y Mercedes en Soriano— la oposición definió que interpelará a Basso y a Murro. El ministro de Trabajo que presentó ayer en el Parlamento una propuesta para la crisis del sector lácteo, señaló a los medios: "Yo quiero saber lo que pasa (en el Fonasa) porque vine, me iban a pedir la renuncia y no pasó nada. (La interpelación) va a tener el mismo destino de esto (el pedido de renuncia)", señaló.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez dijo a El País que la propuesta de interpelar a los ministros estaba "dentro de lo previsible. La investigadora antes de su conformación arrancó con una interpelación a Basso. Lo que queda claro es que pretenden seguir con un circo mediático, con un desgaste de la imagen de la salud pública", lanzó.

Para el diputado Radío, "hay miedo de que el tema llegue a la campaña electoral. Si uno no tuviera ningún problema, no tendría problemas de tratarlo". El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, señaló que "ante esta realidad que impide seguir avanzando en las muchísimas situaciones pendientes" se ampliarán denuncias como las de Bella Unión y se abrirán otras como eventualmente las de Soriano y Rivera, en ambos casos en la Justicia de cada departamento.

En Soriano, la comisión investigadora parlamentaria constató que la directora del Hospital de Dolores y exdirectora del de Mercedes, contrataba a su propia empresa para encargarse de las tareas de traslados especializados. En Rivera en tanto, se investigará el pago a más de 60 médicos con recursos que no estaban destinados para ello, caso que derivó en la salida de su director.

En el Frente Amplio "le tienen miedo" a investigar el Fonasa

Hay coincidencia en los diputados de la oposición de que el Frente Amplio no solo impidió que se llegue a hablar de las irregularidades de ASSE y del Fonasa en la campaña electoral, sino que en el partido de gobierno "le tienen miedo" a investigar el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La frase corresponde al diputado blanco Martín Lema, pero es compartida por la oposición. Es que la Justicia condenó a más de 60 personas con prisión luego de que se confirmase la "intermediación lucrativa" de promotores y agentes de venta, en lo que se denominó como "megaestafa" al Fonasa. La oposición busca acceder a una auditoría que se realizó el año pasado en el BPS, que permitiría conocer al responsable de filtrar información institucional a las mutualistas. Es que de algún modo u otro, la mayoría de los funcionarios del BPS que asistieron a declarar a la investigadora dejaron en claro que personas ajenas a la institución podían acceder a información privilegiada. La jefa de Afiliaciones Mutuales del BPS, María Irma Rodríguez, señaló en la comisión que durante 2016 y 2017, recibió al menos 1.500 denuncias de personas que alertaron que fueron cambiadas de su mutualista de origen a otro prestador sin su autorización. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, señaló a El País que según el relato de la funcionaria, las personas se dirigían a sus mutua- listas y allí se les comunicaba que ya no figuraban como socias. Por su parte, Daniel Radío del Partido Independiente explicó que cuando la persona realizaba la denuncia, lo que se efectivizaba era un cambio de prestador y no se dejaba asentada la denuncia por lo irregular de la maniobra. "Acá lo que hay es una filtración de la información", apuntó. Varios jubilados (anteriormente afiliados a ASSE que ingresaron al Fonasa) fueron visitados por promotores de una determinada mutualista y de las AFAP a horas de haber ingresado al Fonasa, explicaron las personas citadas a la investigadora. Los implicados realizaban afiliaciones "truchas" mediante la utilización de empresas falsas y testaferros. En una de las empresas figuraba un cuidacoches como titular. Esto llevó al gobierno a no abrir el "corralito mutual" en febrero de este año.