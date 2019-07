En ASSE hay 3.934 cirugías en espera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informaron en el Parlamento que hay 3.934 pacientes que esperan por una cirugía en los hospitales públicos de todo el país.

De este total, 3.726 son intervenciones quirúrgicas postergables en un plazo de 6 meses, sin embargo, hay otras 206 que son cirugías que deben ser resueltas en 30 días y de estas hay 135 cuyo plazo ya venció. Esto lo informó el senador del Partido Nacional Javier García a El País en base a datos que fueron brindados ayer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores por el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, y el gerente general del organismo, Alarico Rodríguez, tras ser citados por el legislador.



García señaló a El País que la situación es más “preocupante” cuando se consultan las causas. “Lo preocupante es que pregunto las causas y me dicen que no son causas atribuidas a la administración, ¿a qué son atribuibles? ¿a los pacientes?”, se preguntó el senador. Por otro lado, García cuestionó la interpretación que realizan las autoridades con respecto a las listas de espera. “Tienen una interpretación de que las listas de espera son un buen instrumento en la gestión de la salud”, consideró. El senador añadió que “me parece bastante insólito, porque si no es culpa de la administración y es una buena gestión, ¿la culpa será de los pacientes?”, apuntó.



La consulta a ASSE se realizó en mayo cuando García contaba con información sobre la situación particular del Hospital de Salto. Allí, el sistema del organismo registraba más de 600 operaciones en lista de espera.