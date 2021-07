ASSE hará registro para estimular y agendar a estudiantes de Medicina aún no vacunados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Ciprinai, aseguró que se creará un registro dentro de los estudiantes de Medicina para verificar quiénes están vacunados y quiénes no, en el marco del regreso a las prácticas presenciales que tendrá lugar el lunes 19 de julio. El objetivo será incentivar a que se agenden aquellos que todavía no se hayan aplicado las dosis contra el coronavirus.

"Nosotros vamos a hacer un registro de todos los estudiantes que ingresen, quiénes están vacunados y quiénes no, y vamos a hablar con ellos para estimularlos a que se vacunen", indicó Cipriani en declaraciones a Radio 970 Universal. "Los vamos a agendar y todo de una manera rápida", agregó.



El jerarca indicó que, de todas maneras, la vacunación no será un requisito de obligatoriedad para poder hacer las prácticas presenciales en los centros de ASSE, como sí ocurrirá en el Hospital de Clínicas, tal y como lo informó su director Álvaro Villar días atrás.



"Está bien la postura del doctor Álvaro Villar, que también estuve reunido y trabajando con él por los temas de implementaciones que estamos teniendo entre ASSE y el Hospital de Clínicas. Pero la visión que tenemos nosotros es justamente hablar con ese estudiante que no está vacunado para estimularlo a vacunarse", expresó.



Cipriani indicó que al momento la gran mayoría de los estudiantes de Medicina ya están inmunizados y que son pocos los que faltan. "Con ese uno a uno iremos trabajando", dijo y agregó: "Vamos a estimular y pedimos a todos los estudiantes conciencia con ese tema".



Actualmente un 68,08% de la población ya cuenta con la primera dosis contra el coronavirus y un 55,55% con la segunda, según el registro del Monitor de Datos de Vacunación del Ministerio de Salud Pública.



Esto quiere decir que 2.411.503 de personas ya se vacunaron una vez y 1.968.076 se aplicaron las dos dosis. Para completar la inmunización se debe esperar un plazo de 14 días.