ASSE gastó más de $ 500 millones en juicios contra personal

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) tuvo que pagar 556 millones de pesos a funcionarios contratados a través de la Comisión de Apoyo durante 2016, sobre todo por juicios entablados en reclamo del pago del presentismo y de la antigüedad laboral. Los funcionarios contratados bajo esta modalidad no son presupuestados, sino que están regidos bajo el sector privado.

El presidente de ASSE, Marcos Carámbula, se comprometió ayer ante los representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) a buscarle una solución a la situación. Por su parte, el presidente del sindicato, Martín Pereira, informó a El País que de los 300 millones de pesos presupuestados por año por ASSE para el pago de juicios, en 2016 la situación se desbordó y se tuvo que asignar otros 256 millones.

Pereira indicó que "hay dos rubros que pagan todos los años juicios que es por presentismo y antigüedad, no se los pagan a los trabajadores por el grupo que están que es el 20, entonces dejás pasar un año y los compañeros hacen juicio, cosa que se debería regularizar". El presupuesto asignado por ASSE se gasta sobre todo en el pago de honorarios a abogados o por mora del pago. "Es un barril sin fondo que año a año no deja de perder plata que son para el salario de trabajadores o mejores condiciones de trabajo", apuntó el dirigente. Los tres directores políticos de ASSE: el presidente, Marcos Carámbula, la vice, Marlene Sica y el vocal Julio Martínez, recibieron por más de una hora y media a representantes de la FFSP en la sede del organismo, el ex Edificio Libertad.

En el encuentro también se abordaron los lineamientos y pretensiones para la próxima Rendición de Cuentas, el relacionamiento con las unidades laborales y las tercerizaciones. Sobre este último punto, desde la FFSP señalaron que "planteamos el tema del conflicto de intereses que es plata que se va de ASSE al sector privado y que debería quedarse acá". Pereira indicó que "el planteo es sencillo, vienen desde el interior a hacerse tomografías en una mutualista cuando tenés hospitales públicos que tienen tomógrafos, toda esa plata queda adentro de ASSE, es dinero que no debería ir al privado", apuntó el dirigente sindical. De cara a la próxima negociación laboral, los funcionarios reclaman un aumento salarial por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), una estructura de ascenso en el organismo, eliminar las tercerizaciones, mayor cantidad de recursos humanos y cumplir los acuerdos de 2015 en su totalidad. Carámbula anunció que no han tenido contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pero que "se van a buscar los montos no ejecutados en el período pasado".

Tras la reunión con la FFSP, los tres directores políticos de ASSE mantuvieron otra con representantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Entre los principales temas planteados sobre la mesa estuvo la reforma del trabajo médico, los cargos de alta dedicación, el atraso de los convenios colec-tivos, la asistencia a la salud, las brechas salariales y las "fugas" de especialistas al sector privado.